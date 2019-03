Che fine ha fatto Alessandro Casillo? Aggiornamenti sul cantante di Amici

Alessandro Casillo assente ad Amici 18: cos’è successo al cantante?

Oggi Alessandro Casillo non era presente alla puntata di Amici 18. Non ha partecipato alla registrazione di ieri e i dubbi sul cantante si sono moltiplicati nel tempo: che fine ha fatto? C’è chi è pronto a scommettere che abbia deciso di lasciare la scuola di sua spontanea volontà, chi invece che è stato allontanato e chi ancora che ha avuto dei problemi famigliari. Ma qual è la verità? Un vero e proprio giallo, visto che, durante la puntata, non si è fatto minimamente cenno a lui: Maria De Filippi non ha chiarito perché Casillo non era presente. E questo è strano, visto che la conduttrice spiega sempre le motivazioni che hanno portato un concorrente a non presentarsi in puntata (febbre, problemi personali, altri impegni lavorativi, ecc…).

Amici 18, che fine ha fatto Casillo? Gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver saputo cos’è successo davvero a Miguel Chavez, su Twitter sono emerse diverse teorie sull’assenza di Casillo. Molti sono convinti che abbia lasciato il programma di sua iniziativa: “Si è ritirato! Beh, la deve finire di piangersi addosso”; “Era inc…ato e ha parlato al telefono per tutto il tempo. Casillo è uscito dagli studi ed è rientrato con la stessa valigia. Poi dopo la registrazione ha preso un taxi e ha caricato tutte le sue valigie”; “Fino ad ora sappiamo che Alessandro è a Milano da suo fratello. Non vuole rispondere ai messaggi su Instagram e ieri sera era in discoteca con gli amici. Lui non si fa vivo sui social. Lunedì voglio vederlo durante il day-time!”.

Alessandro Casillo assente su Instagram: la preoccupazione dei fan

Il mistero si infittisce, visto che Alessandro Casillo manca ormai da un giorno su Instagram. Il suo profilo veniva continuamente aggiornato. Il sito di Amici di Maria De Filippi non ha cancellato la sua foto: cosa significa questo? O che ha avuto qualche problema molto grave (c’è stato chi ha detto di averlo visto in lacrime) o che ha deciso spontaneamente di abbandonare il talent perché convinto che non ce l’avrebbe fatta ad arrivare al Serale di Amici 2019 (l’elenco di tutti i concorrenti lo troverete qui). Noi comunque vi terremo sempre aggiornati!