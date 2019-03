Miguel escluso dal Serale di Amici? La buona volontà non basta

Serale Amici 2019, Miguel non ce la fa: bloccato da Emanuel Lo

Miguel Chavez non è riuscito ad accedere al Serale di Amici 18. Purtroppo è stato fermato dal primo giudice esterno: Emanuel Lo non lo ritiene maturo per poter affrontare le prove della nuova fase del talent show. Una decisione, quella del coreografo, certamente impopolare (i fischi del pubblico non sono mancati), ma non ha voluto illudere il ballerino che, a suo dire, potrebbe ancora fare tanto. Ma è non è ancora all’altezza del Serale. Miguel non è mai stato convinto di potercela fare: comunque si impegnerà duramente come ha sempre fatto. Riuscirà a far cambiare idea a Emanuel Lo nel giro di una settimana? Ci sono anche altri due giudici da convincere!

Miguel non va al Serale: il motivo spiegato da Emanuel Lo

Questa è stata la motivazione di Emanuel Lo: “Miguel, intanto ti volevo dire di guardare su quando balli e non il pavimento. Non lo puoi fare quando ti stai giocando un’opportunità del genere. Sei cresciuto. Sei stato bravo. Ma guarda avanti. Altrimenti non si capisce cosa stai trasmettendo. Quest’anno c’è una bella classe. Sono entrati dei bravissimi ballerini. Sei cresciuto, sì, ma non abbastanza. Non mi sento di darti il punto adesso”. Un duro colpo per i fan di Miguel (anche quelli di Alessandro Casillo non se la stanno passando bene), ma il giovane rimane positivo.

Concorrenti Serale Amici: cosa succede adesso?

Ecco cosa ha detto Miguel di Amici 2019: “Prima di tutto ringrazio i miei compagni. Finalmente mi sono presentato davanti ai giudici esterni. Volevo dire che sono cresciuto tantissimo, ma ho già vinto. Ho sempre ricevuto il sostegno da parte dei professionisti e dei maestri. E comunque ci potrebbe essere un’altra possibilità. Sono felice per aver fatto quest’esperienza”. È poi intervenuto Timor Steffens: “Sono felice che abbia questa mentalità positiva e sono triste per lui perché questa possibilità non lo ha aiutato. Rimani positivo”. Durante l’ultima puntata andata in onda di Amici di Maria De Filippi, è stato anche annunciato il primo direttore artistico.