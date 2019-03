Rudy Zerbi infuriato ad Amici: “Abbassa quel dito!”

Amici 2019, Rudy contro la Celentano: nuovo litigio tra professori

Anche questa volta Rudy Zerbi ha perso la pazienza. E indovinate un po’ chi è riuscita nell’impresa? Sempre lei: Alessandra Celentano. Convinta ancora che i professori si siano accordati per permettere a Mowgly di accedere al Serale di Amici 2019. Tutti hanno ribadito che non hanno preso una decisione di gruppo: singolarmente hanno deciso di dargli “10” perché è un vero talento e non può essere tagliato fuori dal Serale per i voti troppo bassi di un singolo insegnante. La Celentano ha dovuto accettare la sconfitta. Mowgly è infatti al Serale, nonostante il pubblico non sia proprio d’accordo.

Rudy Zerbi perde la pazienza e attacca Alessandra Celentano

Al di fuori del Serale resta Miguel, che è scoppiato in lacrime: l’aiuto dei compagni è stato vano. Alessandra Celentano non è riuscita a capire come mai i professori abbiano preferito Mowgly a Valentina, che per lei ha fatto un’esibizione di un livello più alto. A darle la risposta Stash: “Lui è eccezionale. Un vero talento! Deve andare per forza al Serale di Amici!”. La Celentano ha puntato il dito contro i suoi colleghi, dicendo che hanno provato dispiacere per Mowgly, e Rudy non ci ha visto più: “Vuoi abbassare quel dito! Io non accetto la parola ‘aiuto’. Tu pensi veramente che lui è sceso per chiederci di andare al Serale? Ha detto semplicemente ascoltatemi. Secondo te gli abbiamo dato ’10’ perché lui non è bravo? Glielo abbiamo dato per il semplice fatto che ci abbia chiesto aiuto?”.

Concorrenti Serale Amici 18: il nervosismo è alle stelle!

Mowgly è al Serale, altri ballerini restano fuori. Chi saranno i prossimi a ricevere la maglia verde? A proposito di ballerini: quest’oggi Vincenzo è caduto e tutti si sono preoccupati per lui. Come sta adesso? Ma quello che sta facendo più discutere è stato il comportamento di Tish dopo la puntata: ha detto delle frasi che non sono piaciute ai suoi compagni.