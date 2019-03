Vincenzo cade ad Amici, paura per il ballerino: la sua reazione

La caduta di Vincenzo di Amici 18: ecco cosa è successo al ballerino durante la sua coreografia

Anche i ballerini più bravi possono sbagliare. E oggi abbiamo infatti visto Vincenzo Di Primo cadere durante la coreografia: l’ha studiata perfettamente – è molto perfezionista – ma gli imprevisti non si possono controllare. Lui, però, è riuscito comunque a riprendersi immediatamente, meritando l’applauso del pubblico. I professori avevano inizialmente creduto che si fosse fatto male alla gamba, ma non è successo nulla di preoccupante, per fortuna. Vincenzo si è prontamente rialzato e ha portato a casa un’esibizione ben eseguita. E infatti i voti alti non sono mancati. È uno dei ballerini più talentuosi di quest’edizione di Amici.

La paura dei professori per Vincenzo Di Primo e le bellissime parole

Maria De Filippi gli ha detto: “Ti sei ripreso mostrando grande prontezza. Sei stato veramente bravo”. Anche Veronica Peparini ha voluto dire la sua: “Ti sei ripreso dopo un momento di déffailance. Sei stato molto professionale”; dello stesso parere Alessandra Celentano (scioccata per quello che è successo a Mowgly): “Fa parte del nostro mestiere cadere, scivolare… ma l’importante è andare avanti e i tre ballerini hanno dimostrato tutta la loro professionalità. Bravi”.

News Amici 18: le ultimissime sui direttori artistici e sugli amori della scuola

Vincenzo di Amici 18 non si è fatto male e ha dimostrato ancora una volta quello che vale. In questa puntata è successo anche altro: Maria De Filippi ha dato un altro prezioso indizio sui direttori artisti di Amici 2019 e, finita la registrazione, Andreas Muller ha fatto una sorpresa a Veronica Peparini! Non mancano nemmeno i gossip. Un’edizione di Amici che fa sempre tanto chiacchierare… Non osiamo immaginare quello che potrà succedere al Serale!