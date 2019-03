Direttori artistici Amici 2019, un cantante e un ballerino? Nuovo indizio

Serale Amici coach, chi sono? Maria De Filippi dà nuovi indizi, ma i concorrenti sbagliano tutto

Chi sono i direttori artistici di Amici 2019? Il toto-nomi non è ancora terminato. Maria De Filippi, puntata dopo puntata, sta dando nuovi indizi ai concorrenti, che comunque pare siano molto lontani dalla vera identità dei due coach. Hanno detto che, secondo loro, sono Biagio Antonacci ed Ermal Meta. La conduttrice ha spiegato che non devono necessariamente essere due cantanti, ma due artisti che abbiano ampie conoscenze sia nel mondo della musica che in quello della danza. E comunque no: non sono Antonacci e Meta! Viene così meno l’indiscrezione secondo cui sarebbero Ermal Meta e Fabrizio Moro i coach di quest’anno.

Le parole di Maria De Filippi cambiano tutto: avremo un ballerino e un cantante al Serale di Amici?

Dopo i primi indizi sui direttori artistici, adesso Maria De Filippi ne ha dato un altro prezioso: “Non dovete pensare che siano per forza due cantanti. Vi ho detto che hanno una cultura sul canto e sul ballo e questa si può avere indipendente dal fatto di essere un cantante”. Quindi, fino a questo momento, sappiamo questo sui coach di Amici 2019: sono due uomini, uno dei due è sposato e ama andare in moto, potrebbero essere un ballerino e un cantante. Di chi si tratta?

News Serale Amici 2019: la reazione dei ragazzi dopo la maglia verde di Mowgly e le parole di Tish

E mentre i ragazzi si interrogano su chi possano essere i due direttori artistici, Mowgly ha ottenuto la maglia verde. Ma restano fuori dei ballerini molto amati da professori e pubblico a casa. Ballerini che si sono arrabbiati dopo le ultime parole pronunciate da Tish, che stanno facendo ancora molto discutere. Cosa succederà adesso all’interno della scuola e chi arriverà al Serale di Amici 18?