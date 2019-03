Amici 18, Celentano scioccata per Mowgly e attacca Maria: “Non capisco”

Alessandra Celentano contro Mowgly ad Amici 2019, ma ora non può più fare nulla

Alessandra Celentano è rimasta senza parole. Perché questa volta Mowgly ha fatto un’esibizione almeno da “6”? No, perché ha vinto la sfida contro Valentina, che la Maestra ritiene molto più forte dell’altro ballerino. Un progresso, comunque, c’è stato: da “3,5” è passato a “4”. Mowgly non è preoccupato più di tanto: Maria De Filippi gli ha già anticipato che potrebbe ottenere la maglia per l’accesso al Serale di Amici 18. E infatti riuscirà ad accedere alla fase finale del programma. Supererà i tre step e la Celentano non potrà far altro che accettare la realtà. Anche se ovviamente non è d’accordo col giudizio (esagerato a suo dire) dei colleghi.

Maria De Filippi punzecchia la Celentano, che perde la pazienza

Durante la coreografia di Mowgly, Alessandra Celentano ha sorriso per tutto il tempo e poi ha detto: “Mi è piaciuto perché da ubriaco la coreografia è venuta benissimo! Gli ho dato un bel ‘4’. Bevi più spesso!”. La De Filippi l’ha punzecchiata chiedendole come mai Mowgly abbia vinto contro Valentina, che comunque è già al Serale: “Non capisco. Non me lo so proprio spiegare come mai abbia vinto. Maria, ma sei anche tu di coccio? Ancora con questo discorso? Non mi capacito. Molto meglio Valentina”. Mowgly è al Serale di Amici 18, a rischio eliminazione definitiva Miguel.

Amici Serale concorrenti: cosa succederà adesso?

Il numero di posti per il Serale di Amici 2019 diminuisce sempre di più. Gli equilibri nella scuola cambiano, dopo quello che ha detto Tish (e che ha fatto arrabbiare tutti i concorrenti!): il nervosismo di quegli allievi che non sono ancora al Serale aumenta e potremmo assistere a delle brutte sorprese. Ha invece ricevuto una bella sorpresa Veroncia Peparini da Andreas Muller! Avete saputo cosa ha fatto il ballerino per la sua fidanzata?