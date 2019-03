Andreas e Peparini dopo Amici, Stash li pizzica insieme (Foto)

Amici 18 gossip, Andreas e Peparini di nuovo insieme: video e foto di Stash Fiordispino

Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più. Il sentimento che li lega è autentico e compaiono spesso insieme in dolci foto su Instagram. Non ci sono dunque più dubbi su questa coppia, seguitissima sui social network: si cerca sempre l’ultimo gossip e questa volta, a lanciarlo, è stato Stash Fiordispino! Dopo l’ultima registrazione di Amici 18, ha pubblicato una stories in cui si vedono coreografa e ballerino vicinissimi. Lei è intenta a controllare le notifiche del suo cellulare, lui invece sorride al frontman dei The Kolors, che ha cantato per loro una bella canzone d’amore. La Peparini ha forse finto di non sentirlo per evitare l’imbarazzo?

Veronica Peparini e Andreas Muller, la sorpresa del ballerino

Dalle Instagram stories di Stash (e dalla foto che trovate in questo articolo), si può intuire che Andreas Muller abbia deciso di fare una sorpresa a Veronica Peparini fuori dallo studio di Amici 2019. Andreas non fa più parte del cast di ballerini professionisti, quindi si è spostato volutamente per incontrare la sua fidanzata. A proposito d’amore: avete saputo della proposta di voler vedere Tish e Alberto Urso nella stessa squadra? Il sentimento potrebbe non essersi spento del tutto.

Amici 18 anticipazioni: cosa è successo durante l’ultima registrazione?

La registrazione di Amici dell’8 marzo 2019 è stata ricca di avvenimenti e gossip: non abbiamo solo avuto la conferma che tra Andreas e la Peparini è vero amore, ma anche che Miguel non è andato al Serale. Al suo posto un altro ballerino. Inoltre Maria De Filippi ha dato maggiori indizi sui nuovi direttori artistici del programma. La nuova fase del talent show si avvicina sempre di più. Preparatevi a grandi colpi di scena! Non potrebbero mai vedere il palco del Serale di Amici 18 alcuni concorrenti amatissimi dal pubblico a casa.