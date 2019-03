Amici 18, Giordana contro Casillo: “In questa situazione per colpa tua!”

Giordana Angi contro Alessandro Casillo: ecco cos’è successo ad Amici 2019

Periodo di grandi litigi ad Amici 18! Giordana Angi ne sa qualcosa… Questa volta ha dovuto fare una strigliata di orecchi ad Alessandro Casillo che, a suo dire, non riuscirebbe a vedere com’è fatta veramente la realtà. E quali sono stati gli errori che ha commesso durante il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Casillo è convinto che nessun concorrente creda in lui: per questo non gli hanno dato nemmeno questa settimana il “punto bonus”; Giordana ha cercato di fargli capire che, se quel punto non è mai arrivato, significa che forse non se lo è meritato. Che avrebbe dovuto reagire alle difficoltà in maniera diversa. E adesso rischia di tornare a casa.

Amici 18, Casillo si lamenta di nuovo: tradito dai concorrenti?

Un altro momento di sconforto per Casillo (che bella novità!): “Percepisco che comunque non mi sento apprezzato. Sono stati aiutati tutti, io no. Mi aspettavo almeno un piccolo aiuto da parte loro. Sono stato ingenuo, lo so: credevo che qualcuno avrebbe potuto aiutarmi”. Giordana Angi – dopo quello che è successo con Tish – ha detto delle parole al cantante non proprio facili da digerire.

La ramanzina di Giordana a Casillo: Serale sempre più lontano

“Ti ritrovi in difficoltà rispetto a questo percorso – gli ha spiegato Giordana –. Ti ci ritrovi perché non sai vedere le cose in maniera diversa. Tu ti guardi indietro e ti aspetti un aiuto. Sei in questa situazione solo per colpa tua. Non ti metti mai veramente in gioco. Per me è strano quello che dici. Non so come prenderlo. Come ti aspetti che, dopo quello che ci siamo detti, decido di darti il punto?”. Casillo ha comunque continuato a lamentarsi. Un atteggiamento che non lo poterò lontano, soprattutto adesso che il Serale di Amici 18 è alle porte e nuovi concorrenti sono riusciti a ottenere la maglia verde.