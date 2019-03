Tish e Giordana hanno fatto pace ad Amici? Una grande delusione

Amici 18, Giordana e Tish: il rapporto è stato salvato?

Qual è al momento il rapporto fra Giordana e Tish di Amici 18? Le due ragazza si sono scontrate più volte all’interno della scuola: se all’inizio sembrava che avessero un rapporto molto stretto, adesso qualcosa si è rotto e ogni occasione è buona per litigare. A Giordana Angi non vanno a genio le accuse velate che Tish le rivolgerebbe, ma quest’ultima non ha nessuna intenzione di avere un confronto con lei e le ha detto chiaro e tondo che non le deve mai più parlare. Non la ascolterà. Se in molti credevano che avrebbe potuto esserci un chiarimento, vista l’amicizia che le lega, la verità è che Tish e Giordana Angi continuano a non parlarsi. Come se fossero due perfette estranee.

Tish contro Giordana Angi: la fine di un’amicizia

Quando qualcuno delude Tish viene automaticamente cancellato dalla ragazza. Poi, solo col tempo, le cose potrebbero cambiare: basti pensare al suo rapporto con Alberto Urso (adesso si pensa che lei sia vicinissima ad Alvis!). Tish non dimentica quello che ha fatto ben intendere Giordana: che lei ha fatto baccano al residence assieme ad altri compagni; cosa che, secondo Tish, non starebbe né in cielo né in terra. Tish ha fatto un discorso generale su quei concorrenti che avanzerebbero accuse senza capo né coda e Giordana è intervenuta prontamente. Tish l’ha fulminata così: “Ti ho detto che tu a me non devi rivolgere la parola, cosa non ti è stato chiaro? Te lo devo dire in tutte le lingue che conosco? Basta. Ferma”.

Amici Serale 2019, cosa succederà adesso?

Giordana Angi ha cercato di strapparle qualche parola di più: “Allora, non si può sapere, Tish? O una accusa e dice una cosa vera o ognuno dice un po’ quello che gli pare”. Tish non le ha risposto, preferendo ascoltare la sua musica. Tutto questo succede mentre Mowgly rischia di rinunciare subito al Serale. Cosa gli succederà? Col nostro elenco di allievi al Serale di Amici 18, scoprirete quali sono gli ultimi aggiornamenti.