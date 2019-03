Mowgly Amici eliminato prima puntata Serale? Il pericolo “Celentano”

Amici 18, Alessandra Celentano ancora contro Mowgly

La maestra Celentano (come ama farsi chiamare lei) non accetta il fatto che Mowgly sia stato ammesso al Serale di Amici 18 e lo ha ribadito ancora una volta, scatenando la reazione di Timor Steffens, che le ha detto testuali parole: “Noi rispettiamo che gli dai un ‘4’ perché non ti piace, però tu devi rispettare la nostra decisione di dargli un ’10’, un voto alto perché noi vogliamo che arrivi al Serale. E, come hai detto tu, si vota non solo la performance, ma anche tenendo presente il fatto che tu voglia o non voglia vedere quella determinata persona al Serale“.

News Amici 2019, Celentano contro la votazione dei professori

Alessandra Celentano non è assolutamente d’accordo con la votazione fatta dai suoi colleghi perché, in questo modo, hanno precluso la possibilità ad altri ballerini di accedere al Serale di Amici 2019. Ecco cosa ha detto: “Non potete negare l’evidenza. Come i ragazzi hanno dato il ‘punto bonus’ così voi gli avete dato ’10’ per farlo andare avanti”. E in effetti è stato così. Gli insegnanti hanno voluto salvaguardare quello che loro ritengono un talento dal pericolo “eliminazione”, sempre più concreto a causa delle continue insufficienze della maestra di danza classica. A essere eliminati potrebbero essere altri concorrenti (troverete i nomi nel nostro elenco aggiornato degli allievi del Serale).

Mowgly eliminato alla prima puntata del Serale di Amici 18?

Non è ancora chiaro quale sia il regolamento del Serale di Amici 2019 ma, qualora il voto della Celentano dovesse avere un valore, Mowgly potrebbe essere tra i primi ballerini a lasciare il talent show. Sarà forse il primo o si troverà un modo per mitigare il voto dei professori di Amici 18? Mowgly dovrà quindi impegnarsi più degli altri per convincere proprio tutti e chissà se la Celentano potrà cambiare opinione nei suoi riguardi… Nemmeno un miracolo basterebbe!