Amici, doccia fredda per Miguel: le ultime anticipazioni sul Serale

Amici, Miguel in difficoltà: le ultime anticipazioni sul Serale

Poteva essere un giorno migliore per i fan di Miguel di Amici 18, invece così non è. Il ballerino ha avuto oggi una doccia fredda e lo stesso vale per chi lo sostiene sin dalla prima puntata. Non sono poche, a onor del vero, le persone che vorrebbero Miguel Chavez al Serale di Amici 2019, lui per primo si sta impegnando davvero tanto per arrivarci. Purtroppo non dipende dal pubblico, né soltanto da lui, se ci arriverà o meno. Come già saprete, l’accesso al Serale di Amici quest’anno viene deciso da tre giudici esterni: tutti devono dare il loro “sì” affinché Maria De Filippi consegni la felpa verde al concorrente sotto esame.

Anticipazioni Amici, Miguel non accede al Serale

Dopo settimane in cui Miguel non ha avuto la possibilità di sostenere questa prova di ammissione, oggi finalmente è successo. Nella registrazione, che vedremo in onda domani, Maria ha dato la possibilità alla classe di scegliere un concorrente da mandare al centro dello studio, a prescindere dalla media dei voti. Naturalmente la scelta era fra coloro che non indossano ancora la felpa verde. Il tutto è arrivato dopo che Ludovica (e un altro cantante) hanno convinto i giudici e sono al Serale. La classe, comunque, ha scelto di dare questa possibilità proprio a Miguel, ma i tre “sì” necessari non sono arrivati.

Miguel al Serale di Amici? Ecco chi lo ha fermato al primo step

Le anticipazioni sul Serale di Amici, riportate da Il Vicolo delle News, fanno sapere che Miguel è stato fermato già al primo step. Il giudice che lo ha fermato è Emanuel Lo, che ha detto “no” al ballerino alla prima prova. Di sicuro è stata una doccia fredda, anzi gelida, per lui, ma non è ancora detta l’ultima parola. Miguel arriverà al Serale di Amici? Certo i posti sono quasi terminati, ma dalla sua parte giocano non solo il talento, ma anche l’impegno e la costanza e potrebbe farcela. Oltre a un grande cuore, che ha dimostrato anche con un bellissimo gesto di cui vi abbiamo parlato ieri. Chissà che non sia proprio il nuovo super coach Ricky Martin a sceglierlo nella sua squadra…