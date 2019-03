Amici, Miguel conquista il pubblico fuori dalla scuola: un gesto che commuove

Amici 18, Miguel Chavez commuove i fan: il gesto di cui parlano tutti

Miguel di Amici 18 è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Il ballerino non è ancora al Serale, ma nonostante debba ancora lottare per la felpa verde ha trovato tempo per pensare agli altri. Miguel Chavez in queste ore è protagonista di un gesto che sta emozionando tutti, fan e non fan. Lui è uno di quei concorrenti che non colpiscono solo per il talento, ma anche per tanto altro. In ogni puntata Timor Steffens premia ed elogia l’impegno del ballerino nella scuola, è l’allievo modello non solo per l’impegno ma anche per l’educazione e il rispetto degli insegnanti. Insomma, sarebbe un peccato interrompere la sua avventura a un passo dal Serale di Amici e fanno tutti il tifo per lui.

Miguel di Amici chiede aiuto ai fan su Instagram: ecco perché

Ciò che è successo in queste ore è soltanto l’ennesima prova della bontà e del grande cuore di Miguel. Un cuore che batte forte per la danza, ma anche verso il prossimo. Questo il messaggio comparso tra le sue storie su Instagram: “Oggi curiosando i vostri commenti sotto uno dei post di Amici ho letto che un ragazzo sta cercando di portare sua sorella che è disabile al pomeridiano”. Il ballerino si riferiva alle puntate del sabato, che ben presto finiranno in vista dell’inizio del Serale. E poi ha aggiunto: “Mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarli a trovare dei posti per la puntata”.

Amici, Miguel emoziona fuori dalla scuola: arriverà al Serale?

Non sappiamo se il suo appello ha ricevuto risposta o meno, ma non possiamo che sperare di sì. E chissà che non si sia impegnato lui in prima persona per aiutare questo ragazzo di cui ha letto il commento. Il Serale del ballerino è a rischio, soprattutto perché sempre più concorrenti conquistano la felpa verde. Certo è che, oltre che per il talento, per l’impegno e per i miglioramenti che ha fatto, Miguel ad Amici meriterebbe di andare avanti anche per la bella persona che ha dimostrato di essere.