Miguel Chavez, a rischio il Serale di Amici: doccia fredda per il ballerino

Amici 2019, Miguel Chavez arriverà al Serale? Dura prova per il ballerino

Michel Chavez al Serale di Amici 2019? Non sarà facile per il ballerino, ma neanche impossibile. Sin dal suo ingresso, Miguel ha dimostrato di essere non solo un ballerino talentuoso, ma soprattutto un allievo modello. Il suo impegno nelle lezioni non viene mai messo in discussione ed è una cosa molto apprezzata dai professori. Durante la puntata di oggi 9 febbraio, però, è arrivata una doccia fredda per lui: secondo Alessandra Celentano, non meriterebbe il Serale. L’insegnante si è espressa sul ballerino dopo la sua sfida contro Umberto Gaudino, che ha elogiato in modo particolare. Su domanda di Maria De Filippi, poi, Alessandra ha espresso il suo pensiero anche su Miguel.

Serale Amici 2019, Miguel merita la felpa verde? Secondo la Celentano no

“Miguel mi è sempre piaciuto per questa sua naturalezza e questa sua spontaneità. Questa cosa innata che lui ha. È migliorato, sta migliorando, si impegna molto come è giusto che sia”, questa la premessa dell’insegnante. Poi la doccia fredda per Miguel Chavez: “Però anche in vista di un Serale se devo pensare di paragonarlo a un ballerino formato, gli ci vorrebbero tre anni di Amici”. Il ballerino ha risposto dicendo di rispettare il pensiero della Celentano e che ce la sta mettendo tutta per migliorare. In sua difesa è intervenuto Timor Steffens, che crede molto in Miguel: “Secondo me questa cosa di dover studiare è un po’ strana. Lui è l’esempio perfetto di uno studente che è arrivato qui non sapendo fare niente. Che ha studiato tanto, ma tanto, ed è migliorato davvero davvero tanto. Era un pesciolino piccolo piccolo, è diventato uno squaletto piccolo. Lui può imparare solo se è in mezzo a grandi ballerini bravi, per cui secondo me è pronto per il Serale”.

Alessandra Celentano e Timor Steffens, la discussione ad Amici 18 su Miguel

I due professori non hanno propriamente litigato, anche perché si sono trovati d’accordo sul fatto che Miguel è un bravo ballerino. Infatti, alle parole di Timor, Alessandra ha ribattuto così: “Io concordo con quello che tu dici, io riconosco tutti i suoi pregi. Infatti ho sempre detto che a me piace Miguel. Però purtroppo se devo paragonarlo ad altri ballerini, io devo guardare l’evidenza”. Nonostante ciò, secondo la Celentano al ballerino servirebbero tre edizioni per diventare completo. Chi la spunterà alla fine? Miguel riuscirà a conquistare un posto al Serale di Amici 2019? Al momento sono già tre i concorrenti con la felpa verde addosso.