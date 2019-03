Loredana Bertè, è polemica coi ballerini al Serale di Amici 18: Mowgli demolito

Serale Amici, Loredana Bertè giudice contestatissimo

Inizia tra le polemiche il Serale di Amici 18 con una Loredana Bertè più in forma che mai. Tempo fa Maurizio Costanzo mostrò di essere d’accordissimo con la scelta di Maria De Filippi di invitarla come giudice e non possiamo che esserlo anche noi: Loredana infatti non regala voti come fossero noccioline e non si lascia andare a complimenti esagerati anche quando non serve, a differenza di alcuni giudici che abbiamo visto nelle precedenti edizioni. Si può essere d’accordo o meno con ciò che dice ma è innegabile che il ruolo di giudice abbia acquisito finalmente un senso. Peccato che abbia iniziato con una critica al meraviglioso Rafael Quenedit ma siamo sicuri che cambierà idea nel corso della puntata.

Loredana Bertè insoddisfatta di Rafael Quenedit: polemica in studio

Nella prima prova della puntata infatti il ballerino ha sfidato Alberto Urso e Loredana ha spiegato che se il primo “è il più esportabile” il secondo “non l’ha spettinata”: questo l’ha portata a dare 8.7 ad Alberto e 6 a Rafael che è rimasto visibilmente sorpreso dalla sua valutazione. E con lui anche Luciano Cannito: “Io penso – queste le parole del coreografo – che questo voto non abbia senso e la invito a cambiarlo. Probabilmente lei ha visto un’altra cosa che ho visto io; è impossibile che un’esecuzione tecnica di questo livello possa avere 6″. “Io ho seguito tutto il loro percorso – questa la risposta della Bertè mentre andavano in onda i volti di Alessandra e Veronica esterrefatte –, so benissimo com’è bravo ma questa volta non mi è arrivato: un ballerino di fila”. E non è finita qui: anche Ricky Martin è intervenuto dicendo “Ti ammiro davvero tanto ma non capisco quello che dici: ha solo 18 anni…”.

Mowgli demolito da Loredana Bertè: “Ti hanno surclassato”

“Dico – ha continuato la Bertè – che lui è molto bravo ma adesso in questa performance non mi ha impressionata. Alberto mi è arrivato di più. Siccome erano uno contro l’altro io ho deciso per l’altro non togliendo niente a lui: lui è bravissimo. Per onestà intellettuale devo essere imparziale, però io devo dare un giudizio sulla performance e non sul percorso. Magari in un’altra performance prenderà 10″. Loredana è stata critica anche nei confronti di Mowgli usando le stesse parole della Celentano prima che il Serale iniziasse: “Io – questo il suo giudizio, poi riassunto con un 5 – so che hai vinto molti premi, sei bravo però nel mio periodo americano ogni volta che giravo un angolo di strada vedevo bambini che facevano dieci volte quello che fai tu. Poi i due ragazzi ti hanno surclassato questa volta. Tu sei basico, dovresti studiare di più. Giordana è una bomba, è bravissima soprattutto a scrivere pezzi”.

Amici 18 Serale, Mowgli difende i suoi studi: interviene Timor

“Volevo dire – questa la risposta di Mowgli – che ho studiato tanto. Capisco che magari da un occhio non da breaker possono sembrare cose simili ad altri”. “Cadi sempre sulla stessa spalla – così ha controbattuto la Bertè, forse un po’ esagerando –: Come mai non te la sei rotta?”. Maria è intervenuta per calmare gli animi ma Loredana ha continuato senza cambiare idea: “Fa sempre le stesse mosse, si vede che non ha approfondito lo studio di questa speciale disciplina”. Timor Steffens è ovviamente intervenuto a favore di Mowgli: “Con tutto il rispetto sembra una commedia: non puoi compararlo con i bambini di New York. Lui è uno dei più forti, è bravo pure a livello internazionale“.

Anche Vittorio Grigolo difende Mowgli

“Volevo prendere la difesa di Mowgli – alla fine è intervenuto anche Grigolo –. Nel suo dire ho studiato tanto non voleva dire ‘Non studio più’: voleva dire che ‘Ho lottato, ho combattuto e non smetterò oggi di combattere e studiare’. Sa che deve studiare tanto, non vorrei dare questo atteggiamento di presunzione”. Un inizio scoppiettante insomma che ci ha visto Ricky Martin illuminarsi a una domanda di Maria e Vincenzo Di Primo scoppiare in lacrime per una sorpresa che dopo quanto andato in onda in settimana un po’ tutti in realtà ci aspettavamo. Pronti per la prossima manche?