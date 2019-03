Jefeo e Ludovica stanno insieme? Il gesto che fa impazzire i fan

Amici 18, Ludovica e Jefeo fidanzati? Scoppia il gossip!

È nata una nuova coppia ad Amici 2019? Senza fare rumore. Dopo il gesto di oggi, i fan non hanno più dubbi: Ludovica e Jefeo stanno insieme! Non vogliono però far parlare di loro perché intendono rimanere concentrati sul loro percorso. Adesso sono entrambi al Serale. Possono tirare un sospiro di sollievo. Caso ha voluto che ricevessero la maglia verde proprio nella puntata di oggi e la loro gioia è stata incontenibile: si sono lasciati andare a un lungo abbraccio senza essere in grado di trattenere le lacrime. Uno dei momenti più emozionanti di Amici 18. E che ha fatto impazzire i loro ammiratori!

Jefeo innamorato di Ludovica? Fan impazziscono!

Mentre siamo riusciti a ottenere nuovi aggiornamenti su Alessandro Casillo (la sua assenza ha fatto preoccupare tutti), su Twitter sono spuntati come funghi commenti su questa pseudo-coppia: “Ludovica felice come una bimba per Jefeo. Vi prego, non ce la faccio!”; “Ludovica e Jefeo, ma smettetela di nascondervi. Baciatevi!”; “Ludovica e Jefeo possedete il mio cuore. Vi amo!”; “Raga, comunque l’abbraccio bellissimo, ok. Ma vogliamo parlare delle inquadrature di Jefeo mentre Ludovica cantava e viceversa? Io totally in love”; “Jefeo e Ludovica mi piacciono come ship. Regalano sempre gioie! Tish e Alberto, per favore, prendete esempio”. Peccato che Tish non abbia occhi che per Mahmood!

Gossip Amici 2019: Jefeo e Ludovica insieme nella buona sorte

Non appena ha ottenuto la maglia, Jefeo ha abbracciato Giordana e Ludovica, poi ha dato questo consiglio a tutti i ragazzi che vogliono realizzare il loro sogno: “Quello che posso dire è che bisogna essere veri fino alla fine. Bisognare rimanere concentrati e credere in quello che si fa. Poi quello che succede, succede”. Tutti felici per Jefeo di Amici 18, meno per quello che è accaduto a Miguel Chavez. Non sembrano più esserci speranze per il pupillo di Timor Steffens.