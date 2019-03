Mahmood fa impazzire Tish e Ludovica: la reazione sorprende

Amici 18 ospiti, Mahmood incanta tutti: Tish e Ludovica sue super-fan

Mahmood si è esibito ad Amici 18 cantando la sua Soldi. Ha fatto ballare tutti… soprattutto Ludovica e Tish, che stravedono per lui! Hanno confessato di aver fatto il tifo per lui durante il Festival di Sanremo ed erano convinte che avrebbe trionfato. Dopo Sanremo, Mahmood ha collezionato un successo dopo l’altro e Soldi è diventata la canzone più ascoltata di questi mesi. Alcuni concorrenti di Amici 2019 riusciranno a raggiungere un successo come il suo? Tish e Ludovica sono due cantanti molto forti e la prima ha già avuto una collaborazione importante: quella con Stash Fiordispino!

Mahmood lancia un messaggio a Miguel dopo la delusione

Non appena è comparso Mahmood ad Amici 2019, Ludovica ha esclamato così: “Sei fantastico!”; Tish ha confessato: “Io e lei non abbiamo fatto altro che ascoltare Soldi! Abbiamo fatto il tifo per te”. Mahmood è sempre di poche parole e ha voluto fare dei particolari ringraziamenti: “Grazie a tutti. Maria, ti ringrazio per avermi ospitato qui. Colgo l’occasione per fare l'”in bocca al lupo” per il Serale, soprattutto a chi non ce l’ha ancora fatta. Anche io ho avuto tante porte in faccia”. Una frase riferita a Miguel Chavez, al quale è stato impedito di accedere al Serale.

Serale Amici 2019, solo un posto disponibile

Ormai manca solo un posto. Chi ce la farà? Col nostro elenco dei concorrenti del Serale di Amici 18, saprete non solo quali sono gli allievi che sono andati avanti, ma anche tutte le curiosità su direttori artistici, giudici e ospiti delle puntate. Ormai non è tutto più nelle mani dei professori (poiché nessun concorrente ha la media del “9”), ma dei ragazzi, che dovranno scegliere a quale compagno dare la possibilità di esibirsi davanti ai tre giudici esterni.