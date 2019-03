Maria De Filippi su Laura Pausini sorprende: “Cafona!”

Laura Pausini e Maria De Filippi: reazioni inaspettate di cantante e conduttrice ad Amici 18

Il rapporto di Maria De Filippi e Laura Pausini è molto confidenziale. E ne abbiamo avuto la dimostrazione questa sera ad Amici 2019! Non appena la cantante è entrata in studio (avrebbe dovuto giudicare l’esibizione di Mameli e quella di Vincenzo), si è immediatamente catapultata su Ricky Martin, col quale ha avuto un’intensa esperienza lavorativa. La reazione della Pausini è stata commentata così dalla De Filippi: “Cafona!”. Una parola, questa, detta simpaticamente dalla conduttrice.

Ricky Martin e Laura Pausini, una storia molto particolare in Messico

Dopo la confessione sull’errore successo durante la prima puntata di Amici, c’è stata quella di Maria De Filippi su Laura Pausini: “Ti sei fiondata su di lui, ecco perché ti ho chiamata cafona! So che ti sei comportata molto male con lui”. La conduttrice si riferisce a un episodio accaduto durante La Vox – Mexico, l’edizione messicana di The Voice, dove entrambi sono stati giudici. Laura Pausini ha “sculacciato” il collega dopo un commento che non le era piaciuto per niente e ha commentato tutto così: “Quella era una scusa per toccare il fondoschiena di Ricky Martin!”.

I giudizi di Laura Pausini e Biagio Antonacci ad Amici 2019

Non appena è cominciata la puntata, Loredana Bertè ha fatto scoppiare una grande polemica: i suoi giudizi sono sempre taglienti come lame! Più “docili”, invece, Laura Pasini e Biagio Antonacci. La prima ha commentato così la sfida fra Vincenzo e Mameli: “Per me è difficile giudicare un ballerino. Ho fatto una scelta di pelle. Noi donne siamo molto più decise sulle scelte. Entrambe le canzoni sono state molto forti. Io non ho dubbi. Il nostro voto va alla squadra Blu!”; queste le parole di Antonacci: “Mi piace sentire questo modo originale di cantare l’Inno di Mameli. Forse è la prima volta che viene eseguita qualcosa del genere nella storia. Un po’ trap, questa versione. Il ballo di Vincenzo ci ha portato un ricordo meraviglioso. Tu sei la leggerezza e balli per gli altri. Si nota questo”.