Serale Amici 2019, Giordana e Tish: il vero motivo del loro litigio

Giordana e Tish Amici 2019, lite continua anche nelle casette

Non si parlano più. All’inizio sembrava esserci una grande amicizia fra Tish e Giordana e invece, col passare delle settimane, il loro rapporto si è incrinato sempre di più tanto da arrivare a una rottura netta. Non si sopportano. E abbiamo avuto la prova durante la prima diretta di Amici 18. Un’antipatia che cresce di giorno in giorno: Giordana Angi ha chiesto ai suoi compagni come mai, secondo loro, Tish avesse fatto quella sparata sul talento e sull’amicizia nel bel mezzo della puntata e nessuno le ha saputo dare una risposta precisa. Magari non l’hanno capita davvero o condividono il pensiero di Tish? Quest’ultima ha spiegato che lei non vota in base ai legami che si sono creati, ma tiene conto del talento del singolo allievo. Questo significa che, seppur Giordana non sia per lei la ragazza più simpatica del mondo, non vorrebbe eliminarla già dalla prima puntata.

Serale Amici 18, il vero motivo della lite fra Tish e Giordana

Dopo le parole di Tish contro Giordana, quest’ultima ha espresso le proprie perplessità: “Non capivo quello che dovevo fare. Chi dovevo dire? Alberto o Jefeo? Poi dopo mezz’ora ha risposto e si è ricordata. Non capisco che si aspettava. Maria mi ha chiesto e ho risposto. Perché avrei dovuto salvare Tish?”. Anche Giordana, comunque, avrebbe potuto replicare alle accuse avanzate dall’avversaria. Ma lo ha fatto solo una volta arrivata in casetta. A questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è il vero motivo dell’ultima litigata di Giordana e Tish di Amici 2019? Giordana pare proprio che si sia legata al dito una confessione di Tish… non ascolta mai le sue canzoni!

Amici news, confessioni di Giordana e Tish: ecco cosa sta succedendo

Abbiamo visto Giordana Angi perdere le staffe anche per la situazione che si è venuta a creare tra Jefeo e Ludovica: non riesce proprio a capire come sia possibile che la cantante non gliene abbia dette quattro al fidanzato! Tish, invece, ha fatto delle confessioni importanti assieme ad Alberto Urso…