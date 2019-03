Giordana e Tish, amicizia definitivamente finita: ad Amici è guerra!

Gossip Amici 2019, Tish e Giordana si punzecchiano in diretta: la rivalità e l’antipatia aumentano a dismisura

L’amicizia di Tish e Giordana non può più essere definita così. E lo hanno fatto capire bene durante la diretta di Amici 2019. Nel momento in cui avrebbe dovuto votare un componente della squadra avversaria da mandare in sfida, Giordana Angi si è lasciata andare a questa confessione: “Voto Tish anche perché a livello personale non abbiamo avuto dei bei periodi”. Sembrava inizialmente che Tish avesse incassato il colpo. Non ha infatti replicato. Ma ha voluto aspettare semplicemente il momento più propizio per dire la sua! E non ci è andata tanto per il sottile. Ormai è risaputa la schiettezza della cantante.

Tish zittisce Giordana ad Amici: la cantante chiarisce tutto e spiega la sua modalità di voto

Queste sono state le parole di Tish di Amici 2019: “Non sto pensando al passato adesso mentre sto votando chi mandare in sfida. Io giudico in base a quello che succede ora”. Giordana non ha risposto. Tish è stata senza dubbio una delle protagoniste della prima puntata del Serale di Amici 18: tutti hanno notato la grande vicinanza ad Alberto Urso… è risbocciato l’amore?

Serale Amici 2019, tutto quello che è successo durante la prima puntata

Una puntata ricca di sorprese e di grandi emozioni. A un certo momento della serata, anche Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime… Inoltre abbiamo scoperto tutto sui ballerini professionisti di quest’ultima edizione. Giuliano Peparini ha fatto un ottimo lavoro, portando su Canale 5 uno spettacolo di grande livello. Non mancheranno mai le curiosità su Amici 2019, che ci permetteranno di conoscere meglio non solo i concorrenti della scuola, ma anche i professori e i direttori artistici.