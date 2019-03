Ballerini professionisti Amici 2019 Serale: cast nuova edizione

Amici 18, ballerini professionisti del Serale: il nuovo cast

Anche quest’anno solo grandi professionisti al Serale di Amici 2019! Ci sono stati dei graditissimi ritorni, come quello di Andreas Muller: non lo abbiamo visto durante la prima parte del talent show, ma è ritornato in vista del Serale. Giuliano Peparini, come al solito, ha fatto un lavoro eccellente, regalando ai telespettatori dei quadri splendidi ed emozionanti, nonostante il ritmo folle della diretta. Sì, anche quest’anno Maria De Filippi ha evitato le registrazioni, nonostante avesse spiegato in passato di preferirle alla diretta per via dei costi meno eccessivi e per una migliore organizzazione. Soprattutto per quanto riguarda le coreografie di Peparini.

Lista nomi ballerini Serale Amici 2019: ecco chi sono i professionisti di quest’anno

C’è stato un errore prima della puntata di Amici 18 (tutto risolvibile) e non sono mancate le prime grandi polemiche che hanno fatto infuriare non poche persone! Alcune delle quali hanno coinvolto indirettamente anche i ballerini professionisti di Amici 2019. Chi sono quest’anno? C’è qualche grande novità? Qui di seguito troverete i nomi dei professionisti del Serale:

Antonio Parisi;

Jacopo Paone;

Andreas Muller;

Brian Ramirez;

Elena D’Amario;

Simone Nolasco;

Marcello Sacchetta;

Francesca Tocca;

Lorella Boccia;

Gabriele Esposito;

Virginia Tomarchio;

Giulia Pauselli;

Angelo Recchia;

Michele Barile;

Jonathan Gerlo;

Gian Maria Giulattini.

Amici 2019 cast e curiosità sulla prima puntata: tutto quello che c’è da sapere

Questi sono i ballerini di Amici 18. Se ne aggiungerà qualcun altro (già conosciuto negli anni precederti) durante le prossime puntate del Serale? Di sicuro non mancheranno altre polemiche e degli episodi che fanno molto discutere: sapete perché la De Filippi ha dato della “cafona” a Laura Pausini? Questo e tanto altro è accaduto durante la prima puntata di Amici 2019!