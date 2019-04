Jefeo e Ludovica in crisi? I fan arrabbiati col trapper: “Non si è pentito”

Gossip Amici 2019, cosa sta succedendo tra Jefeo e Ludovica?

La storia di Ludovica e Jefeo di Amici 18 potrebbe durare da Natale a Santo Stefano. La decisione del trapper di mandarla in sfida contro Mowgly non avrà fatto sicuramente piacere alla ragazza, che al momento preferisce non sprecare mezza-parola su quello che è successo durante la diretta. Jefeo, dal canto suo, non si è minimamente pentito per quello che ha fatto. Forse ha già rimosso tutto. Coloro che non rimuovono nulla sono i fan della coppia di Amici 2019, che hanno criticato aspramente il giovane trapper.

Jefeo Amici criticato per la scelta della diretta: la reazione dei fan

Abbiamo avuto la conferma che Jefeo e Ludovica stanno insieme da Maria De Filippi. Ma adesso si pensa già che i due siano in crisi (nonostante siano lontani). Su Twitter sono piovuti commenti affilati come lame contro Jefeo di Amici: “Inutile che dite che Jefeo mette da parte la relazione quando nomina Ludovica perché siete patetiche. Questo non è amore, è business!”; “Ludovica ti do il permesso (insieme a Giordana) di fare nero Jefeo perché è un ca…ne”; “Certo che Jefeo pensa tanto a Ludovica”; “E io che pensavo che Jefeo si fosse pentito per aver nominato Ludo”; “Ma Jefeo che non si è pentito per quello che ha fatto a Ludovica?”; “Riassunto della puntata e non fate rivedere il momento in cui Jefeo ha nominato Ludovica per l’eliminazione?”.

Amici 18, news sulle coppie

Possiamo invece confermare con piacere che c’è stato un importante riavvicinamento tra Tish e Alberto Urso. Stando nella stessa casetta, imparano a conoscersi meglio e ad accettare reciprocamente i difetti. La loro storia durerà anche dopo il Serale di Amici 2019? E come invece cambierà il rapporto di Ludovica e Jefeo? Giordana Angi non ha “problemi di cuore” e può ritenersi la donna più felice del pianeta: Laura Pausini le ha chiesto di scrivere dei brani per lei!