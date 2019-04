Giordana e Laura Pausini, nuova collaborazione? La proposta spiazzante

Amici 2019, sorpresa per Giordana: Laura Pausini le fa una proposta incredibile

Laura Pausini ha chiesto a Giordana Angi di diventare l’autrice dei suoi prossimi brani. Una proposta, questa, che ha spiazzato l’allieva di Amici 18: non si sarebbe mai aspettata di piacere così tanto alla Pausini. Giordana ha trattenuto a fatica le lacrime, chiedendo alla cantante se fosse sicura della proposta che le è stata fatta: “Sicurissima”, le ha risposto. La ragazza, nonostante la sua giovanissima età, può vantare grandi collaborazioni: ha persino lavorato insieme a Tiziano Ferro, tra gli artisti più amati e di maggior successo in Italia. Giordana continua a far breccia nel cuore dei più grandi cantanti italiani!

Giordana Angi e Laura Pausini, nuova collaborazione: la cantante di Amici strega tutti

Laura Pausini, prima di essere chiamata “cafona” da Maria De Filippi, ha fatto i suoi personali complimenti a Giordana, una concorrente di Amici 2019 che l’ha colpita molto. Ha voluto dare un consiglio a tutti i ragazzi di quest’edizione: “Il mio augurio è quello di rimanere sempre sinceri, veri e naturali. Devono ricordare che la televisione ci fa arrivare a casa come siamo davvero. Amici è sempre stato un programma che ha mantenuto le promesse”. E Laura Pausini lo sa bene: Virginio Simonelli – vincitore di Amici 10 – ha scritto alcuni pezzi per la cantante come Dove resto solo io e Limpido.

Amici 18 news: Giordana e Tish, un’amicizia finita per sempre?

Dopo questi complimenti ricevuti dalla Pausini, Giordana non pensa più al brutto litigio avuto con Tish: ormai sa che il suo futuro potrebbe riservarle delle bellissime sorprese! E sappiamo bene che la cantante di Vivimi mantiene sempre le promesse. Non servono le anticipazioni di Amici (avete saputo cosa succederà nella seconda puntata del Serale?) per capire che Giordana andrà molto lontano nel talent show. Come sarà, invece, il percorso che la attenderà fuori? L’ascesa alla popolarità è un cammino irto di ostacoli.