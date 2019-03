Anticipazioni Serale Amici 18 seconda puntata: Ludovica e Tish rischiano

Amici 2019 anticipazioni seconda puntata Serale: Tish in pericolo, saluterà per sempre Alberto?

Cosa ci riserverà la seconda puntata del Serale di Amici 18? Poco ma sicuro delle grandi sorprese. Quest’anno il talent show di Canale 5 è partito col botto ed è riuscito a far scatenare i telespettatori per numerose polemiche (Loredana Bertè è brava in questo) e per dei litigi che non ci saremmo mai aspettati di vedere durante la diretta. Dalla prima puntata abbiamo anche capito chi andrà molto lontano al Serale: Alberto Urso ha ricevutolo solo apprezzamenti sia dai professori sia dalla Bertè e ha ricevuto la conferma che il pubblico a casa stravede per lui. Alla domanda “Vuoi che Alberto vada alla seconda puntata?”, il tenore ha ricevuto più del 90% di voti positivi.

Anticipazioni Amici 18 Serale di sabato 6 aprile, rapporto di Ludovica e Jefeo cambia

Sicuramente nel corso della settimana verrà fatta maggiore chiarezza sulla relazione di Jefeo e Ludovica. Anche se qualcosa potrebbe cambiare. Il trapper, a un certo punto, ha scelto di mandare in sfida la sua fidanzata. Sì, l’ha messa veramente in pericolo! La ragazza è riuscita però a scamparla (a sorpresa, dobbiamo ammetterlo) vincendo la sfida contro Mowgly. Ludovica non ha apprezzato per nulla la scelta di Jefeo e, durante la puntata di sabato 6 aprile del Serale, potrebbero chiarirsi, visto che non hanno modo di vedersi prima. Preparate i popcorn!

Cos’è successo davvero a Tish e Giordana di Amici? La verità sul loro rapporto

A proposito di spettacoli che non possiamo proprio perdere. Questa sera Tish e Giordana si sono punzecchiate, confermando che non sono più amiche. Entrambe dovranno però rimanere molto concentrare sulle loro esibizioni, soprattutto Tish: pochi professori si sono schierati dalla sua parte. Potremmo assistere a una sfida tra Tish e Ludovica durante la prossima puntata del Serale di Amici 18!