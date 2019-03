Eliminato Amici prima puntata Serale, Mowgli lascia a sorpresa: ecco cos’è successo

Amici prima puntata Serale, Mowgli è l’eliminato del 30 marzo

La prima puntata del Serale di Amici è stata vinta la prima volta dai Bianchi la seconda dai Blu e ad essere eliminato è stato Mowgli. Il suo percorso è stato ricco di ostacoli come tutti ma forse lui ha dovuto sudare un po’ di più degli altri perché i voti bassi della Celentano gli hanno impedito per settimane di accedere al giudizio della commissione esterna. Alla fine comunque, nonostante i tanti rifiuti di fare ciò che Alessandra gli chiedeva, è riuscito ad arrivare al Serale superando persino Miguel Chavez: siamo sicuri che in molti continueranno a sostenerlo perché in fondo se è vero che è stato tanto contestato è anche vero che è stato uno dei protagonisti di quest’edizione. Ma vediamo cos’è successo nella prima puntata di Amici.

Sfide della prima manche: vincono i Bianchi

Prima prova. Giudice Loredana Bertè: Alberto (8.7) contro Rafael (6). Vincono i Blu; Seconda prova. Giudici Laura Pausini e Biagio Antonacci. Mameli contro Vincenzo. Vincono i Blu; Terza prova. Giudicano tutti. Tish contro Umberto. Prova secretata vinta dai Bianchi; Quarta prova. Giudicano i professori e Loredana Bertè. Giordana contro Vincenzo.

La prima manche è stata vinta dai Bianchi. Vittorio è stato chiamato a scommettere sul ragazzo che pensava potesse raggiungere l’80% delle preferenze: il nome che ha fatto è stato Alberto Urso che infatti con New York New York ha conquistato tutti. Alla fine è andato a rischio eliminazione Mowgli che è stato votato anche da Timor, con il quale si è scontrato lo stesso Grigolo: perché votarlo se prima lo aveva difeso?

Sfide della seconda manche: vincono i Blu

Prima prova. Giudice Loredana Bertè. Duetto con Laura Pausini. Vincono i Bianchi; Seconda prova. Giudicano i professori. Alvise contro Valentina; Terza prova. Giudicano tutti. Alberto e Tish contro Umberto. Prova secretata; Quarta prova. Giudicano i professori. Ludovica contro Jefeo.

La seconda manche è stata vinta dai Blu che hanno indicato Alvis, Mameli e Ludovica come potenziali eliminati. Alla fine Giuliano Peparini ha scelto Ludovica ed è stata quest’ultima a sfidarsi con Mowgli. I due hanno poi fatto i nomi dei due compagni di squadra da far esibire a proprio favore: Ludovica ha scelto Rafael e Giordana mentre Mowgli ha preferito schierare Alberto e Vincenzo. Alla fine un punto è andato a Rafael e uno a Vincenzo: nessuno è partito quindi in vantaggio e i due hanno potuto sfidarsi senza preoccupazioni (si fa per dire). Peccato per Mowgli che ha dovuto rinunciare alla corsa verso la vittoria ma siamo sicuri che in qualche molto riuscirà a cavarsela: in fondo anche Peparini ha speso delle bellissime parole per lui. “Ti ringrazio – queste le sue parole –, ringrazio tutti, tutti tutti tutti! Maria, ho conosciuto delle persone fantastiche qui dentro. Anche la Celentano. Volevo ringraziare pure un sacco Marcello [Sacchetta, ndr] che fin dall’inizio mi ha aiutato, dato consigli, fatto coreografie… Grazie!”.

I momenti più importanti della prima puntata del Serale di Amici

La prima puntata del Serale di Amici 18 è stata ricca di polemiche e, strano ma vero, anche di gossip: si è parlato infatti anche della storia d’amore tra Ludovica e Jefeo ed è riesploso il gossip su Alberto e Tish. Loredana Bertè ha ovviamente scatenato il putiferio, ricevendo un po’ le critiche di tutti per via di alcuni suoi giudizi molto molto taglienti. Non sono mancate infine polemiche tra Giordana e Tish e abbiamo anche notato che Maria ha fatto fatica a trattenere le lacrime in un particolare momento della serata. Un appuntamento ghiottissimo insomma che potrebbe essere stato premiato parecchio dallo share: lo scopriremo domani!