Alberto e Tish, confessioni nella casetta dei Blu sorprendono tutti

Amici 18, Tish e Alberto inseparabili: un nuovo inizio nella scuola

Tish e Alberto di Amici sono ormai inseparabili! Il miracolo è avvenuto: stando nella stessa casetta, i due cantanti hanno deciso di riprovarci e questa decisione ha fatto impazzire i loro fan! Li abbiamo visti molto complici durante l’ultimo duetto (Tish gli ha addirittura accarezzato il volto) e la conferma della loro intesa c’è stata poche ore fa: “Con Alberto è avvenuta una reunion grandissima. Siamo tornati più forti di prima”. E più innamorati di prima? Alberto Urso e Tish preferiscono non parlare di amore. Se qualcosa di grande è già nato, se ne prenderanno cura una volta terminata l’esperienza televisiva.

Confessioni Alberto e Tish ad Amici: ci sono stati già dei litigi nella squadra Blu?

Alberto di Amici 2019 ha spiegato qual è la situazione nella casetta: “Non ci sono dei veri e propri litigi. Però devo ammettere che ci sono due gruppi: da una parte c’è chi va a letto, ama la tranquillità; dall’altra parte c’è invece chi fa baccano. Gli ingestibili sono Tish, Jefeo e Mowgly”. Alberto sarà pure diverso da Tish, ma forse varrà per loro il detto “gli opposti si attraggono”? Durante la diretta della prima puntata hanno sorpreso tutti!

Amici 18 news, tra bellissimi rapporti e litigi: Tish non ha detto ancora tutto su Giordana

Tish ha invece voluto parlare delle difficoltà del Serale di Amici 18: “Se prima dovevamo preparare tre canzoni, adesso ne dobbiamo fare sei. Poi si aggiungono i duetti e tutte le altre cose che dobbiamo fare. Si è triplicato il lavoro”. Tish non ha però fatto minimamente cenno alla sua ultima litigata con Giordana Angi. Non si sta parlando solo del rapporto speciale di Alberto e Tish, ma anche dell’amore che è sbocciato per Jefeo e Ludovica. Un amore che potrebbe essere già in crisi.