Mowgly intervista dopo Amici: la verità sul rapporto con la Celentano

Serale Amici 18, intervista a Mowgly dopo l’eliminazione

Uscito dalla scuola di Amici 2019, Mowgly è ritornato alla sua vita di sempre. Ma è certo che il talent show di Canale 5 gli abbia aperto delle porte che gli permetteranno di realizzare tutti i suoi sogni: come tiene sempre a specificare Maria De Filippi, tutti i danzatori che riescono ad accedere al Serale trovano lavoro presso delle compagnie di ballo o in TV. Mowgly potrebbe aver colpito già qualche coreografo: Giuliano Peparini ha voluto sottolineare il suo grande talento. E Peparini non è di certo l’ultimo dei professionisti.

Alessandra Celentano e Mowgly, la verità sul loro rapporto

Giuliano Peparini gli ha fatto dei magnifici complimenti mentre Loredana Bertè lo ha distrutto! Al sito ComingSoon.it, Mowgly ha precisato ancora una volta che il giudice di Amici non capisce di break-dance e che quindi non tiene in considerazione il suo giudizio. Ma ha poi parlato di lei… l’insegnante che lo ha messo sempre in discussione: “Alla Celentano non sono mai piaciuto, fin dai casting. Lei già la prima settimana aveva proposto la mia eliminazione. Il suo atteggiamento però mi ha dato quella spinta in più per dimostrarle che anche io meritavo un posto al Serale e anche per far cambiare idea a tutte quelle persone che mi avevano sempre visto come un ragazzo presuntuoso e arrogante”.

Mowgly eliminato ad Amici 2019: una sorpresa per il ballerino?

Durante l’intervista a ComingSoon.it, Mowgly ha dichiarato che l’eliminazione non è stata una doccia fredda. Se lo aspettava: “Un po’ sì. Sapevo che i ragazzi della squadra Bianca mi avrebbero votato. Ero consapevole. Per loro ero quello più debole. Loro sono stati oggettivi, non hanno guardato il rapporto d’amicizia. Nonostante tutto, non ho rimpianti. Penso di aver fatto tutto al meglio. Ho dato sempre il massimo”. Ha poi confessato che tifa per Vincenzo e Jefeo, anche se quest’anno il super-favorito è Alberto Urso. Riuscirà a spuntarla su Giordana e Tish, che adesso pensano solo a litigare?