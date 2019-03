Alberto Urso vincitore di Amici annunciato? Polemica sulla scelta di Grigolo

Amici 18, il vincitore sarà Alberto Urso? Fiume di critiche contro Vittorio Grigolo

Alberto Urso è uno dei papabili vincitori di Amici 2019. Ha tutte le carte in regola per farcela e un coach che stravede per lui: Vittorio Grigolo crede che il tenore sia un vero e proprio talento. Bisogna dire, comunque, che ha speso anche delle belle parole per gli altri componenti della squadra Blu. Il suo compito è quello di valorizzare le doti di ogni singolo allievo e non solo quelle di Alberto, che ha saputo distinguersi nella prima puntata di Amici 18. Ha avuto anche una conferma importante: il pubblico è dalla sua parte e infatti ha ricevuto più del 90% di voti per il suo salvataggio. Dati che non devono essere assolutamente sottovalutati.

Alberto Urso strega tutti: il più vicino alla vittoria

Il tenore della squadra Blu piace – e anche tanto – a tutti i professori di Amici e all’unico giudice di quest’edizione, Loredana Bertè. Ora comincia a piacere (in tutti i sensi) anche a Tish, con la quale ha avuto un importante riavvicinamento. Però ad alcuni telespettatori non sono andate a genio le scelte di Vittorio Grigolo: a loro dire, avrebbe agevolato considerevolmente Alberto. I commenti su Twitter si sono sprecati. Di sotto ne troverete solo alcuni (vi assicuriamo che ne sono innumerevoli!).

Vittorio Grigolo e Alberto Urso, il loro rapporto non piace

Dopo avervi parlato di Alberto e Tish (le anticipazioni sulla seconda puntata del Serale ci fanno capire che non se la passeranno molto bene), passiamo ai tweet contro le scelte di Grigolo: “Sto vedendo adesso la puntata e questo Grigolo mi ha già rotto. Gli interessa solo di Alberto e mi dispiace tantissimo per gli altri componenti della squadra Blu che verranno sempre messi da parte”; “La scelta di Grigolo come coach non mi convince. Scelta nettamente a favore di Alberto, ma sfavorevole per i Blu”; “Con Alberto nei Blu, credevate davvero che Vittorio Grigolo sarebbe stato coach dei Bianchi?”; “Anch’io vedo Alberto come vincitore della categoria canto già da qualche mese. Prima non pensavo esistesse la possibilità di arrivare in finale, ma con Grigolo penso proprio che ci arriverà!”.

Anticipazioni Serale Amici 2019: Grigolo e Alberto come Elisa e Stash?

Qualcuno ci ha anche ironizzato su, tirando in ballo Elisa e Stash (asso nella manica dell’ex coach): “Vittorio Grigolo con ‘schiero Alberto’ is the new Elisa con ‘schiero Stash and the Kolors'”; “Alberto per Vittorio Grigolo come Stash and The Kolors per Elisa e come Dear Jack per Miguel Bosé”. Una puntata ricca di polemiche e tante emozioni: a un certo punto anche Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime!