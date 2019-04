Amici 18, Rafael non ce la fa: “Avevo voglia di parlare e difendermi”

Rafael si confessa ad Amici 2019: il ballerino dice finalmente cosa non gli va

Rafael Quenedit ha avuto a che fare con un giudizio di Loredana Bertè non proprio positivo: dopo la sua prima esibizione del Serale di Amici 18, gli ha detto che sembrava un ballerino di fila (anche se poi si è ricreduta). Rafael ha riflettuto tanto su quelle parole e ha avuto un momento di sconforto. Che però è durato poco. Anche perché a sostenerlo ci ha pensato Giuliano Peparini, che lo ha voluto incontrare: “Volevo vederti e non ti ho parlato prima nella sala perché c’era molta gente, però sabato, durante la puntata, ho visto qualcuno che ha iniziato così forte, con voglia, con tutto. E dopo un po’ ho visto qualcuno che non era lo stesso. E devo capire se c’è stato qualcosa che ti ha messo in questa condizione o se tu non hai realizzato questo cambiamento”.

Loredana Bertè colpisce (e affonda?) Rafael e Alvis

I giudizi di Loredana Bertè hanno sconquassato la casetta dei Bianchi: Alvis è arrivato persino al punto di chiedersi cosa faccia ad Amici 2019… Anche Rafael ha avuto delle giornate particolari e infatti ha fatto una confessione per la prima volta (è un ragazzo a dir poco riservato): “Io ho iniziato bene, tu mi hai visto: avevo tanta voglia di ballare. Non so se è stato il commento di Loredana. Sì, avevo voglia di parlare e di difendermi”.

News Amici 2019: le ultimissime dalle casette

Giuliano Peparini ha avuto le parole giuste per lui: “Tu non sei un ballerino di fila. Tu hai iniziato a dimostrare che non fai solo variazioni. Tu hai altre cose dentro e questo ti deve rendere forte. Tu fai un sacrificio enorme: sei lontano da casa. Però quello sforzo, quel dolore ti devono aiutare a tirare fuori quello che hai. Tu vali tantissimo”. Tutto questo succede mentre sta emergendo il vero motivo del litigio fra Tish e Giordana! Ora che i concorrenti sono stati separati in due squadre, è più semplice capire quali sono le antipatie reciproche e chi fa le prime strategie.