Alberto Urso e Stash attaccano Bertè, lei risponde: “Basta giochetti”

Serale Amici 18, Loredana Bertè criticata da Alberto e Stash

Loredana Bertè ha ascoltato anche le opinioni di Stash e Alberto Urso di Amici 2019. Il tenore non è assolutamente d’accordo con la proposta del giudice perché metterebbe in pericolo alcuni concorrenti dotati di grande talento, che meritano di arrivare il più lontano possibile: “Alla terza puntata mettere a rischio delle persone del genere non mi sembra corretto. Potrebbero uscire persone che io stimo tantissimo. Loro meritano di andare avanti. Io non sono d’accordo col ragionamento di Loredana Bertè. Sul televoto non sono contrario: penso che fuori da qua contino solo le persone che vengono in teatro e che comprano i nostri dischi”.

Stash Fiordispino risponde alla Bertè: prende le difese di Jefeo

Timor Steffens è stato duro con lei, Stash dei The Kolors ha invece optato per un approccio diverso al problema:“Oggi oltre alla bravura, va cercata l’essenza artistica – ha spiegato su Instagram –. E secondo me Jefeo ce l’ha. Non lo sto assolutamente paragonando ai grandi della trap, però secondo me è sulla strada giusta. Ha una propria identità. Penso che far votare il pubblico da casa non sia una cattiva idea. Alla fine chi esce da Amici sarà giudicato dal pubblico. […] Noi professi abbiamo deciso di salvare Jefeo: quale sarebbe la convenienza in questa scelta? Non vogliamo ingraziarci il pubblico con l’ipocrisia”.

Loredana Bertè risponde a tutti i professori: ora parla di giochetti!

Jefeo e Ludovica si sono incontrati e hanno preso una decisione importante. Il trapper adesso è stato coinvolto da un’altra polemica, che non si risolverà nemmeno nella terza puntata del Serale di Amici 18. Dopo aver ascoltato tutti professori e alcuni concorrenti, la Bertè ha lanciato un’altra frecciatina: “Mi dispiace ma i prof non hanno capito niente! Io non ce l’ho con Jefeo! Ce l’ho con i loro giochetti che vengono fatti a scapito del talento!”.