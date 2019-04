Serale Amici 2019, Timor contro la Bertè: “Non capisce, gusto amaro”

Timor Steffens contro Loredana Bertè, il maestro di ballo risponde al giudice

Timor Steffens ha voluto dire la sua su quello che ha scritto Loredana Bertè contro la modalità di voto dei professori di Amici 2019. Come la Celentano, anche lui si è arrabbiato: “Non so se ridere o dovrei sentirmi offeso dalle parole di Loredana – ha scritto su Instagram il maestro di ballo –. Ma voglio esprimere il mio pensiero per tutti gli studenti e per le persone a casa. Per me un artista reale deve avere le seguenti caratteristiche: originalità, creatività, sicurezza quando si esibisce, personalità sul palco e fuori dal palco, talento e umiltà”. Hai poi subito difeso Jefeo: “Negare o non riconoscere che Jefeo ha talento è inconsapevolezza! Non vuol dire soltanto che Loredana non abbia alcuna idea di cosa sia la musica trap, ma la dice lunga anche sul suo gusto personale. E in questo momento ha un gusto piuttosto amaro. Questo è il suo gusto personale, non la verità!”.

Jefeo difeso dagli insegnanti di Amici 18

Jefeo ha avuto una reazione inaspettata dietro le quinte e ora si trova al centro di una polemica che non avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto scatenare. Tutti i professori hanno attaccato Loredana Bertè e, fra questi, c’è ovviamente Timor: “Ora concentriamoci sull’arte che ognuno di loro porta quando sale sul palco. Solo il buon canto e il buon ballo non sono abbastanza”.

Loredana Bertè e Timor Steffens la pensano allo stesso modo su un punto fondamentale

Timor Steffens ha però ammesso che Loredana Bertè non ha sparato solo delle assurdità: “Sono d’accordo con Loredana quando chiede di far votare il pubblico perché, come si dice nel mondo dello spettacolo, il pubblico è sovrano. Allo stesso tempo vorrei essere libero di esprimere la mia opinione senza che nessuno possa accusarsi di voler ingraziarmi il pubblico. Non posso accettare questo, come non posso accettare che Jefeo non si esibisca durante la puntata o Alberto rischi l’eliminazione senza motivo”.