Jefeo e Ludovica news, lui piange e non si trattiene dietro le quinte

Amici 18, Jefeo piange dietro le quinte: pentito per la scelta fatta contro la fidanzata Ludovica

Terminata la seconda puntata del Serale di Amici 2019, Jefeo è scoppiato in lacrime dietro le quinte: ha battuto più volte la sua mano contro il muro per il grande nervosismo, per il grande pentimento per le scelte che ha fatto. E che hanno messo a rischio Ludovica. Non si può ritornare indietro, ma Jefeo, se potesse cambiare la sua modalità di voto, lo farebbe senza troppi problemi: “Mi sento tantissimo in colpa. Lei non ha capito che io non l’ho fatto per qualcosa”. Ludovica, in effetti, non ha giustificato le scelte fatte dal suo fidanzato, nonostante i due, prima del Serale, abbiano deciso che avrebbero portato avanti solo i più talentuosi, senza considerare i rapporti d’amicizia o di altra natura.

Serale Amici 18 anticipazioni: Loredana Bertè chiede che venga cambiato il regolamento

Loredana Bertè ha scatenato il putiferio: a uscire avrebbe dovuto essere Jefeo, ma i professori hanno attaccato il giudice (la Celentano è stata la più dura). Ludovica non potrà essere riammessa nella scuola, ovviamente: la sua eliminazione ha comunque smosso qualcosa… Cambierà il regolamento nella terza puntata di Amici 18? La Bertè vuole un reale cambiamento per permettere ai più talentuosi di andare avanti senza che i voti vengano “pilotati” dagli insegnanti.

Giordana parla di Ludovica… e sorvola su Tish: la lite non continua?

Dopo l’eliminazione di Ludovica, Mameli ha fatto tanti complimenti alla sua amica: “Nell’esibizione secondo me Ludo è stata fortissima”; Giordana Angi (che deve ancora dire qualcosa a Tish!) ha aggiunto: “Ludovica è andata via. Mi mancherà un sacco”. Quest’eliminazione ha provocato un vero e proprio terremoto all’interno del talent Amici 2019: anche molti telespettatori non si sono trovati d’accordo con i voti dati dagli insegnanti. C0s’altro succederà? Nell’attesa, potrete scoprire il vero motivo per cui Beppe Vessicchio è ad Amici!