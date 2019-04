Tish e Giordana, lite innervosisce le cantanti: errori nell’esibizione

Diretta Serale Amici 2019, Giordana e Tish: la pace è ancora lontana!

Maria De Filippi ha affrontato un tema caldissimo: la rivalità tra Giordana e Tish di Amici 18! Se ne parla ormai da settimane e credevamo che, questa sera, avremmo saputo qualcosa in più. E c’erano tutti i buoni propositi: “Questa è una sfida all’ultimo sangue per quello che è successo in settimana – ha spiegato la conduttrice –. I ragazzi, pur stando in due casette differenti, vengono informati di quello che si dice da una parte e dall’altra”. Sembrava quasi che le due cantanti non si aspettassero di dover parlare del loro litigio… e infatti hanno detto ben poco! Ma il video mandato in onda dalla De Filippi ha avuto delle ripercussioni non proprio impercettibili: Tish ha fatto parecchi errori durante la sua esibizione.

Tish e Giordana Amici 2019: critiche tra le due cantanti

Durante il Serale di Amici 18, abbiamo saputo perfettamente cosa pensa Giordana di Tish: “Io sono prima di tutto una persona e poi una concorrente. Se voglio bene a una persona, non posso assolutamente mandarla in sfida. Quando non hai le conoscenza giuste, puoi usare solo il cuore. Perché non fai mai il mio nome, Tish? Ha detto che non ascolta la mia musica, allora perché non mi manda in sfida? La verità è che faccio paura. Altrimenti perché non dici che vuoi vedere in sfida Giordana perché non mi sopporti?”.

Tish zittisce Giordana: ecco cos’è successo durante la diretta

Jefeo ha criticato aspramente Giordana (facendo emergere un segreto sulla sua amicizia con Alessandro Casillo) mentre Tish è stata più soft: “Non posso prendere in considerazione quante ore ho parlato con Umberto e quante con Giordana per capire chi devo mandare in sfida”. Tish le ha lanciato una frecciatina durante la diretta: “Quando poi andrai in eliminazioni scegli l’amico o il più forte?”. Giordana ha fatto fatica a risponderle. Nella puntata di questa sera abbiamo visto anche un inferocito Vittorio Grigolo, che si è scagliato contro Umberto Gaurdino. E che dire, invece, del ballo di Maria De Filippi e Ricky Martin?