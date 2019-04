Serale Amici, Maria De Filippi e Ricky Martin ballano insieme prima delle polemiche

Amici 18 Serale, il ballo di Maria De Filippi e Ricky Martin che piace al pubblico

Inizio scoppiettante per la seconda puntata del Serale di Amici 18 con Maria De Filippi che ha ballato assieme a Ricky Martin sulle note di Nel blu dipinto di blu. Il ballo non è durato moltissimo tempo ma i pochi secondi in cui Maria ha potuto tenere a sé il bel ballerino portoricano saranno stati senz’altro sufficienti per far impazzire di invidia i fan: sono stati in parecchi in effetti a scrivere messaggi di ogni tipo su Twitter e a sottolineare che la De Filippi può tutto (qualcuno ha persino ricordato il famoso bacio con Robbie Williams a Sanremo 2017).

Serale Amici 18, Ricky Martin troppo sulle sue a inizio seconda puntata?

Il momento insomma è uno di quello che vanno ad aggiungersi alle conquiste di Nostra Signora TV che potrebbe iniziare le puntate direttamente con questi balletti senza perder tempo, diciamocelo, con le interviste: per quanto l’idea sia molto interessante né Vittorio Grigolo né Ricky Martin rispondono alle domande più cattive, e oggi avendone la possibilità hanno preferito cantare – come suggerito all’inizio da Maria – invece di dare soddisfazioni a Maria con qualche cattiveria. Lo stesso Ricky peraltro ci è sembrato molto spento, quasi fuori posto, all’inizio: basti pensare ad esempio a come ha simulato il ballo in discoteca rispetto a Grigolo che invece ha conquistato tutti scatenandosi in pista (e anche dopo, in realtà, criticando aspramente Umberto Gaudino). Solo timidezza? Chissà: è certo che ci aspettavamo più energia da uno come Ricky.

I commenti ironici del Web sul ballo tra Maria e Ricky Martin

Sul Web intanto impazzano i commenti sul ballo con Maria De Filippi, anche lei in rosa, una tonalità simile ma non identica a quella del cantante portoricano: d’altra parte il colore è tornato di moda, no? Vi lasciamo ai post scritti su Twitter ricordandovi che un’altra polemica è esplosa dopo quella tra Ricky e Grigolo: