Amici 2019, prime polemiche: Grigolo attacca a sorpresa Umberto

Polemiche seconda puntata Amici 18: Grigolo contro Umberto, la critica che sorprende

Vittorio Grigolo ha criticato a sorpresa Umberto Gaudino. Gli ha prima fatto diversi complimenti, poi però gli ha detto che usa troppo la sua sensualità: vorrebbe vederlo in vesti nuove perché è capace di fare anche altro. Fin qui nulla di eclatante. La situazione è precipitata quando a intervenire è stato Ricky Martin in difesa del suo ballerino. Al coach della squadra Bianca non sono assolutamente piaciute le parole del suo avversario e c’è stata una polemica che – e ne siamo certi – continuerà anche nelle prossime puntate. A meno che Umberto non decida di cimentarsi in coreografie meno sensuali.

Amici 2019, frecciatina di Grigolo a Ricky Martin: ecco cosa è successo

“Lui è sempre senza maglietta! Non deve giocarsi solo la carta della sensualità”: una critica che Umberto ha accettato, per niente invece il suo direttore artistico. Cosa gli ha detto? Ecco le sue parole: “Ma perché abbiamo paura di questa sensualità? No, vai avanti con la sensualità. Sei stato bravissimo! Tu, Vittorio, togliti la maglietta davanti a tutti”. A dare la scoccata finale ci ha pensato Grigolo, che gli ha detto: “Quello che si toglie le magliette non sono mica io”. Ricky Martin ha semplicemente sorriso. Chissà se avrebbe voluto aggiungere altro… Probabilmente no: preferisce ballare con Maria De Filippi!

Amici 19 gossip: emergono delle verità su alcuni concorrenti della squadra Blu

Negli ultimi giorni, Umberto di Amici 18 ha fatto tanto chiacchierare anche per le critiche che sono state rivolte alla squadra Blu. Ma i suoi avversari non sono rimasti in silenzio: Jefeo è scoppiato e ha raccontato delle verità scomode! Durante questa puntata potrebbe succedere altro, visto che il trapper ha usato delle parole molto dure contro Ludovica. Cosa succederà tra questi due cantanti? Prepariamoci ad altre polemiche rumorose!