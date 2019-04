Amici 18, Jefeo infuriato con Ludovica: “Non stiamo insieme”

Jefeo e Ludovica si sono lasciati? La rabbia del trapper ad Amici 2019

Ludovica e Jefeo non stanno attraversando un periodo facile. Dopo la scelta del trapper di mandare la fidanzata in sfida durante la prima puntata del Serale di Amici 18, il loro rapporto si è incrinato. E bisogna ammettere che Giordana Angi ha instillato nella mente della cantante diversi dubbi su Jefeo: perché non l’ha salvata, visto che è la sua fidanzata? Inizialmente Ludovica lo ha giustificato ma poi, giorno dopo giorno, si è convinta che Jefeo non provi nulla nei suoi confronti. Tutto questo ha mandato su tutte le furie il trapper, che ha detto: “Abbiamo avuto sin da subito un bellissimo rapporto. Ma come fai a pensare che io non tenga a te o che tu possa provare di più e io di meno. Innanzitutto non stiamo insieme perché io, prima di stare insieme a una persona, ho bisogno di frequentarmi con quella persona e questa cosa la sa benissimo. Non riesco a vedere una costanza nel ragionamento”.

Confessioni inaspettate di Jefeo su Giordana Angi e Ludovica

Durante lo sfogo di Jefeo, è emersa anche la verità sul rapporto di Giordana Angi e Alessandro Casillo! Ma ritorniamo al suo fidanzamento (anche se per il trapper è prematuro definirlo così): la crisi non è passata, anzi, sta mettendo in serio pericolo quello che Ludovica e Jefeo hanno costruito prima del Serale di Amici 2019. Ecco cos’altro ha rivelato il cantante della squadra Blu: “Magari ci pensa più lei che me, ma come puoi pensare che io da un momento all’altro mi dimentico di te? Dico che mi manca Ludovica, ma più di così cosa posso fare? Questa è una cosa difficile”.

Serale Amici, Ludovica risponde a Jefeo (ma non convince)

Jefeo ha notato un grande cambiamento. Ludovica non sarebbe più la stessa a causa dell’influenza di alcuni componenti della squadra Bianca: “Perché prima del Serale la pensavamo nello stesso modo? Dicevamo che l’amicizia è una cosa e il talento è un’altra cosa. Ora che non stiamo più insieme e ci sono tutte queste voci, lei cambia il suo modo di pensare. Come mai?”. Ludovica gli ha risposto così: “Non riescono a capire certe cose. Io, da parte sua, non credevo di essere inferiore a qualcuno. Non lo so, sono ancora più confusa di prima. Non mi va nemmeno di parlare sinceramente”. Le anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici non ci rivelano solo che ci sarà un confronto fra Jefeo e Ludovica, ma anche che qualche cantante potrebbe rischiare grosso!