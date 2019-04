Alessandro Casillo abbandonato dai concorrenti di Amici? La verità dei Blu

Amici 18, cos’è successo ad Alessandro Casillo? Jefeo lancia una bomba

Volano stracci ad Amici 2019! Tra Bianchi e Blu continuano a esserci dei duri attacchi reciproci. Questa volta Jefeo si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: secondo lui Giordana Angi non è così coerente come dice di essere perché, in passato, ha dato più volte dimostrazione di non aver avuto un atteggiamento corretto nei confronti di alcuni suoi compagni di squadra. Jefeo ha tirato in ballo un’amicizia che sembrava davvero autentica: quella fra Giordana Angi e Alessandro Casillo. Non ha parlato direttamente dell’ex talento di Io Canto, ma i riferimenti nei suoi confronti sono palesi. Le sue parole non hanno bisogno di troppe interpretazioni.

Alessandro Casillo e Giordana Angi, amicizia finita prima del Serale?

Dopo aver chiarito che lui e Ludovica non stanno insieme, Jefeo – come un fiume in piena! – ne ha dette quattro a Giordana, che sempre si eleva a paladina della giustizia. Negli ultimi giorni è riuscita a convincere Ludovica che Jefeo ha fatto una scelta sbagliata mandandola in sfida. Tish l’ha definita una vera e propria manipolatrice mentre Jefeo ha fatto ben intendere che non ha tenuto poi tanto in considerazione Casillo dopo la sua eliminazione: “Loro mettono prima l’amicizia e poi quando uno esce, non vai nemmeno a dirgli qualcosa. Questa non è più amicizia”. Un duro attacco! E Giordana non ha risposto.

Amici news, la nuova vita di Alessandro Casillo

Cos’è successo ad Alessandro Casillo dopo Amici 2019? Il cantante sta bene ed è pronto a realizzare progetti importanti: ha lanciato il suo nuovo singolo e molto presto avremo altre curiosità. Chissà se un giorno lo vedremo ancora insieme a Giordana Angi… dopo le ultime parole di Jefeo, pare proprio che i due non siano più i buoni rapporti! Se volete sapere cosa succederà a Jefeo e Giordana durante la seconda puntata del Serale, non dovete far altro che leggere le ultime anticipazioni di Amici 18.