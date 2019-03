Alessandro Casillo, sorpresa per i fan: vola altissimo dopo Amici

Amici 2019, Alessandro Casillo: annuncio importante per i fan

Alessandro Casillo è felice. Non vorrebbe ritornare indietro, non vorrebbe far parte di una delle due squadre di Amici 18. Ha capito che il suo percorso all’interno della scuola era finito e che avrebbe dovuto concentrarsi su altri progetti. E così ha fatto: senza perdere troppo tempo, ha annunciato una sorpresa a tutti i suoi fan, che lo seguono attivamente sempre su Instagram. Mentre i suoi ex compagni (chissà se il legame con Giordana esiste ancora…) si stanno impegnando per realizzare delle performance di alto livello per la prima puntata del Serale di Amici 2019, Casillo ha parlato del suo nuovo singolo!

Nuovo inedito di Alessandro Casillo dopo Amici 18

“Venerdì fuori ovunque ‘Con la musica e il resto (Messico)’ e da adesso in presave su Spotify. Un nuovo tassello che si aggiunge”. Casillo vuole concentrarsi solo sul suo percorso artistico mentre invece ad Amici 18 è appena scoppiata una grande polemica! Il cantante non può chiedere di più dalla sua vita: non solo la sua carriera ha avuto una svolta inaspettata, ma ha anche al suo fianco una persona speciale.

Ultime novità Amici di Maria De Filippi

La breve sparizione di Alessandro Casillo ad Amici 2019 è stata poi seguita da questo messaggio: “Chiedo scusa a tutti per non essermi fatto vivo in questi giorni. Voglio rassicurare e chiarire che sto bene, non ho avuto nessun ‘attacco’ come leggo in giro, va tutto bene. Ho letto tantissime parole di affetto e di sostegno e non esistono davvero parole per ringraziarvi. Avanti tutta!”. E Casillo pare proprio che abbia messo il piede sull’acceleratore! Dove arriverà dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi? Non lo sappiamo, ma è certo che si sia bruciato la possibilità di collaborare con due direttori artistici molto famosi, sui quali ora abbiamo saputo tanto altro!