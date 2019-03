Direttori artistici Amici 18, confessioni inedite della De Filippi

Maria De Filippi, ultime dichiarazioni sui coach di Amici 2019

Prima dell’inizio del Serale di Amici 18 (fissato il 30 marzo), Maria De Filippi ha fatto delle confessioni sui direttori artistici. Conosciamo finalmente i loro nomi: Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Uno rappresenta il mondo del pop, l’altro invece il bel canto. Due grandi professionisti, entrambi entusiasti di lavorare con gli allievi, che sono stati recentemente divisi in due squadre. E ci sono già state le prime litigate. Nuove antipatie stanno emergendo, ma siamo certi che – quest’anno più che mai – verrà messo in evidenza soprattutto il talento dei ragazzi, che sono riusciti a distinguersi per la loro particolarità.

Direttori artistici e concorrenti Amici 18: grande entusiasmo nella scuola

“A entrambi [Vittorio Grigolo e Ricky Martin ndr] piace l’idea che ognuno di loro sia in qualche modo rappresentativo di un mondo e di un gusto diverso nella canzone come nel ballo – ha spiegato Maria De Filippi alla rivista Chi –. C’è chi è un talento nel latino-americano, chi lo è nella danza classica, chi nell’hip-hop e chi è un talento nella break, chi infine è particolarmente versatile in tutte le discipline. Nel canto, poi, c’è chi è un talento nella scrittura, chi è un talento anche nella produzione dei propri pezzi, chi è un talento nella trap, chi nel rap, nel pop. E pure chi è un talento nel bel canto”. E i professori sanno bene quanto siano talentuosi i concorrenti di Amici 18, sui quali Alessandra Celentano ha fatto una spiazzante confessione (non vuole soffrire per loro!).

Il compito del tenore Vittorio Grigolo ad Amici

Maria ha poi parlato dei due coach di Amici 2019 e della loro “missione”: “Vittorio Grigolo è entusiasta all’idea di far capire come la lirica non appartenga a una élite, ma sia piuttosto patrimonio popolare. L’opera lirica racconta storie d’amore, di passione, di gelosia, di intrighi e deve, ed è capace, d’intrattenere un largo pubblico”. Sempre su Chi, abbiamo scoperto anche il vero motivo per cui Rudy Zerbi è stato chiamato dalla De Filippi ad Amici!

La nuova esperienza di Ricky Martin

Queste invece sono state le parole spese sull’altro direttore artistico: “Ricky Martin è felice, a sua volta, all’idea che si trovi non davanti a un talent che in realtà è un grande casting – un casting che poi premia un ragazzo che canta e balla una volta sola o poco più e che sulla base di questo è o non è eliminato – ma su ragazzi che hanno alle spalle mesi e mesi di studio: mesi di performance e di esibizioni e che sono in grado di preparare, per esempio, per la prima puntata ben otto coreografie se ballerini, e otto canzoni se cantanti”. Terminato il capitolo “Amici”, la De Filippi ha parlato poi del famoso invito di Milly Carlucci…