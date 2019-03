Maria De Filippi sull’invito di Milly Carlucci: “Nessuna telefonata”

Milly Carlucci invita Maria De Filippi a Ballando con le Stelle: la replica

Maria De Filippi ha risposto all’invito di Milly Carlucci. Quest’ultima ha chiesto a mezzo tv e stampa di avere la collega come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La moglie di Maurizio Costanzo si è detta disponibile anche se non ha mai ricevuto una telefonata, né da Milly né dal suo staff. “Dopo l’intervista a Chi ho capito che non era una semplice battuta però ho pensato che non facesse sul serio ma si trattasse di un’intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non é mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte”, ha dichiarato la De Filippi al settimanale Chi, che le ha dedicato la copertina nel numero in edicola da mercoledì 27 marzo.

Le altre parole di Maria De Filippi su Ballando con le Stelle

“Solitamente la prassi è questa: almeno così da sempre faccio io, e tanti altri, quando si vuole invitare qualcuno a partecipare a un programma. Da parte mia nessun problema. Per la grande Milly nulla è impossibile, anche superare la contemporaneità della diretta dei nostri programmi e se i suoi autori mi dovessero chiamare, certamente risponderò e certamente troveremo una soluzione”, ha aggiunto Maria De Filippi. Come reagirà Milly Carlucci a queste parole? La conduttrice Rai ha invitato la collega prima nel corso di una puntata di Tale e Quale Show e poi tramite le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Milly Carlucci su Maria nell’intervista a Chi

“Purtroppo non ho ricevuto risposta. Poteva essere una cosa carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato”, ha detto qualche settimana fa Milly Carlucci.