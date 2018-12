Ballando con le Stelle, parla Milly: news su Selvaggia Lucarelli e Maria De Filippi

Milly Carlucci su Ballando con le Stelle 2019: Selvaggia Lucarelli e Maria De Filippi ci saranno?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza a marzo 2019 su Rai Uno. Al momento Milly Carlucci è impegnata con i casting dei Vip e con Ballando on the Road, la fase itinerante del format che va alla ricerca di nuovi talenti. In un’intervista concessa al settimanale F, Milly ha chiarito alcuni gossip circolati nell’ultimo periodo. In particolare quello relativo alla presenza di Selvaggia Lucarelli, da anni giurata della trasmissione. Negli scorsi mesi si è parlato di un probabile passaggio della blogger da Ballando ad Amici ma Milly ha chiarito una volta per tutte: “Selvaggia ci sarà”. Ma a proposito di Maria De Filippi: la conduttrice Mediaset ha accettato l’invito della Carlucci a diventare ballerina per una notte?

Maria De Filippi ballerina per una notte a Ballando con le Stelle?

“Non so se Maria aprirà la busta. Aspetto l’altro suo programma, C’è posta per te, e chissà che lei non si inventi qualcosa di divertente per darmi una risposta“, ha detto Milly Carlucci. La conduttrice non ha rilasciato ulteriori anticipazioni su Ballando con le Stelle 2019 ma sembra ormai certo il ritorno di Giovanni Ciacci. L’esperto di stile e costume, dopo aver gareggiato lo scorso anno in coppia con Raimondo Todaro, potrebbe diventare il nuovo giudice.

I probabili nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2019

Chi parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle? Poche le indiscrezioni a riguardo: si parla di Ivana Mrazova, Elisa Isoardi e Patrizia Rossetti, ma nulla è certo. Pare a un passo dalla firma, invece, Manuela Arcuri, che da qualche anno si è allontanata dalla tv per dedicarsi al figlio Mattia.