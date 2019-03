Concorrenti Serale Amici, prime critiche e scoppia la polemica: “Montati!”

Amici 2019 Serale, squadra Blu contro squadra Bianca: le prime polemiche

Sono stati divisi da pochi giorni, ma ci sono stati già i primi screzi tra le due squadre di Amici 2019. Le critiche non mancano da ambedue le parti: Alberto Urso ha detto senza mezzi termini che i Bianchi “sono montati e molto convinti”, che credono quindi di essere i migliori e di poter vincere a mani basse la prima sfida del sabato sera. In verità i due team sono equilibrati e assisteremo a degli spettacoli sicuramente piacevoli. Qualche concorrente potrebbe emergere proprio durante il Serale di Amici 18, qualcun altro, invece, potrebbe non vivere al massimo quello che gli sta accadendo a causa delle alte aspettative.

Tutti, però, sono concentrati sul proprio percorso. E non vogliono fare nessun errore. Ora che sono stati separati, cercano di capire meglio quali sono i punti deboli dei propri avversari. Mameli, per esempio, ha detto apertamente che il ballerino Vincenzo non ha la stessa presenza scenica di Rafael. La risposta di Vincenzo è stata questa: “Ma Mameli non capisce nulla di danza! Io sono nato senza avere le qualità fisiche di un vero ballerino. Se adesso riesco ad alzare la gamba è perché mi sono allenato molto. Da piccolo, per avere i piedi perfetti, li mettevo sotto al divano per piegarli. Che dolore! Però volevo migliorare”. E i sacrifici per ballerini e cantanti sono tutt’altro finiti, come ha fatto sapere Rudy Zerbi, che ha spiegato anche qual è stato il reale motivo per cui è ad Amici di Maria De Filippi.

Tutti gli allievi di Amici 18 avranno dalla loro parte due direttori artistici che sapranno guidarli per la strada giusta (e dei quali Maria De Filippi ha rivelato delle informazioni inedite). Etichettati come “poco versatili” dai componenti della squadra Bianca Alberto, Mowgly, Umberto e Tish, la quale ha tenuto a precisare che, a differenza di tanti, si è cimentata in svariati generi, ha cantato in italiano e in inglese, e ha usato persino l’Auto-Tune.

Alberto Urso ha voluto “salvare” solo Giordana, sulla quale ha detto: “Lei è quella più stabile”. Jefeo non la pensa così: in passato lei gli aveva detto che è molto intonato mentre nelle ultime ore ha cambiato parere nei suoi confronti. Ne vedremo ancora delle belle! E ci saranno notizie anche sui professori di Amici 2019: avete saputo il perché Alessandra Celentano non si lascia coinvolgere dalle storie degli allievi?