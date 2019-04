Ricky Martin “tocca” Amedeo dopo il secondo bacio (Video)

Amedeo e Ricky Martin, non solo un secondo bacio! Il coach dei Bianchi lascia tutti senza parole

Pio e Amedeo hanno divertito di nuovo il pubblico di Amici 2019. Maria De Filippi li ha voluti come ospiti fissi e anche questa volta hanno punzecchiato qualcuno e sorpreso qualcun altro. Dopo il bacio a Ricky Martin dato la settimana scorsa, Amedeo ha preteso il bis, ma questa volta il coach dei Bianchi lo ha lasciato senza parole perché l’ha toccato proprio in quel posto! Stiamo apprezzando molto Ricky non solo come direttore artistico, ma anche come personaggio televisivo: sta sempre sul pezzo ed è riuscito a entrare perfettamente nello sketch di Pio e Amedo ad Amici 18.

Video Pio e Amedeo con Ricky Martin: la “toccatina” del coach al comico

Non c’è stato solo il secondo bacio di Ricky Martin e Amedeo! Il comico – insieme al suo compagno di infinite battute – ha chiesto a Maria De Filippi che fine avesse fatto l’ex insegnante Garrison Rochelle e la conduttrice ha raccontato finalmente tutta la verità. La curiosità dei telespettatori è stata soddisfatta. Durante questa seconda diretta del Serale di Amici 2019, abbiamo anche conosciuto un Ricky Martin battagliero: ha risposto a tono agli attacchi di Vittorio Grigolo.

Serale Amici 2019, Ricky Martin sorprende! Ecco cos’altro ha fatto durante la diretta

Cos’altro è successo in questa seconda puntata di Amici 2019? Maria De Filippi ha sorpreso tutti decidendo di ballare con Ricky Martin che, questa sera, è stato uno dei veri protagonisti. Oltre alle risate e ai momenti più spensierati, il coach ha dovuto accettare la perdita di un componente della squadra Bianca: Ludovica non è riuscita a vincere la sfida contro Tish, una delle favorite di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Chissà se, alla fine, ha deciso di incontrare Jefeo o se preferisce chiarire tutto con lui una volta terminata anche la sua esperienza televisiva…