Che fine ha fatto Garrison di Amici? Maria De Filippi dice tutta la verità

By

La verità su Garrison Rochelle di Amici: ecco cos’è successo all’ex insegnante

Garrison Rochelle non è più ad Amici di Maria De Filippi. Ha abbandonato la scuola da alcuni anni e abbiamo saputo poche notizie sul suo conto. Che fine ha fatto? Durante la seconda puntata del Serale di Amici 2019, la conduttrice ha deciso di rivelare qualcosa di più. Garrison è stato senza dubbio uno degli insegnanti più amati di tutta la storia del talent show di Canale 5. E si sente la sua mancanza. Ha combattuto sempre per quei ballerini meno dotati fisicamente, ma che comunque riuscivano ad arrivare dritto al cuore delle persone. Uno dei suoi allievi preferiti è stato Stefano De Martino, che non ha nemmeno bisogno di presentazioni.

Maria De Filippi racconta la verità su Garrison Rochelle: ora lavora in teatro

Pio e Amedeo si sono chiesti dov’è finito Garrison di Amici: “Non c’è più. Lui è rimasto nel cuore di tutti. Ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi. Ora insegna agli uomini a commuoversi alla c…o”. Maria De Filippi è intervenuta (trattenendo a stento le risate): “Sta bene, è vivo. Ora fa teatro”. La conduttrice, questa sera, ha anche ballato con Ricky Martin, mandando in visibilio tutto il pubblico! Ricky, oltre ad aver danzato con la padrona di casa, ha dovuto rispondere anche a delle critiche affilatissime di Vittorio Grigolo, che durante questa diretta non si è risparmiato.

Seconda puntata Serale Amici 2o19: tutto quello che è successo durante la diretta

Ma parliamo ancora di Ricky Martin: questa sera, oltre al bacio, ha anche toccato “lì dove non batte il sole” Amedeo, sorprendendo tutti! C0s’altro è successo nella seconda puntata di Amici 18? Tish e Giordana si sono attaccate a vicenda: ma il litigio ha influenzato negativamente le loro performance… decideranno di non parlarne mai più?