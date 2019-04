Amici 18, Vessicchio: perché è ritornato? La confessione e il suo vero ruolo

Perché Beppe Vessicchio è ritornato ad Amici? Il maestro racconta tutta la verità

Beppe Vessicchio ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: ha spiegato il vero motivo per cui è ritornato ad Amici (Maria De Filippi ha delle grandi doti di convincimento) e qual è il suo ruolo all’interno del talent show di Canale 5. Non sono pochi quelli che si chiedono quale sia il peso del giudizio di Vessicchio e il maestro ha cercato di dare una chiara spiegazione. Supervisori di Amici 18, lui e Luciano Cannito, l’esperto di danza che, in passato, è stato anche un insegnante della scuola di Canale 5.

Il ruolo di Vessicchio ad Amici 2019

“Il ruolo di esperto tecnico, seppur non decisionale, un po’ come l’addetto al Var del calcio, mi impone un certo riserbo”, ha detto Beppe Vessicchio. Ha poi spiegato perché è ritornato ad Amici: “Perché la produzione mi ha chiesto di ricoprire un ruolo strettamente collegato alle mie modeste competenze. Nessun parere ‘emotivo’ dipendente dal gusto o dall’emotività. Solo il rilievo di una eventuale ‘fallosità’ tecnica da sollevare alla giuria”. In questo periodo, abbiamo saputo ben poco di Vessicchio così come di un altro personaggio di Amici di Maria De Filippi: che fine ha fatto Garrison Rochelle?

Amici 18, a cosa servono gli schermi di Vessicchio e Cannito?

Vessichio ha infine spiegato a cosa gli servono gli schermi della sua postazione: “Se dovessi riscontrare un’irregolarità, possiamo segnalarla al tecnico video di fianco a noi, che estrapola il frammento da far riesaminare dalla commissione lì per lì in studio. Sempre che il verdetto sia in contraddizione con ciò che abbiamo rilevato. Altrimenti non interveniamo”. Al maestro interessa solo la musica. Ai telespettatori, invece, anche cos’è successo a Tish e Giordana dopo il litigio! Un Serale di Amici 2019 che non sta assolutamente annoiando, dove non mancano mai momenti esilaranti: avete visto Ricky Martin “toccare” Amedeo?