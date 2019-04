Anticipazioni Amici Serale, rivolta professori contro Bertè: sabato la verità

Serale Amici 2019, Alessandra Celentano sbotta con la Bertè: il lungo messaggio

Loredana Bertè ha lanciato una bomba: Ludovica avrebbe dovuto sfidarsi con Jefeo (anziché con Tish) e, secondo lei, i professori avrebbero messo in atto una strategia per difenderlo perché “idolo dei giovani”. Accuse, queste, che hanno provocato la reazione di alcuni insegnanti: fra questi c’è Alessandra Celentano, che ha colto la palla al balzo anche per spiegarle che non è giusta nei commenti nei confronti dei ballerini… soprattutto nei confronti del “suo” Vincenzo. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Loredana Bertè accusa noi professori di volerci accattivare il pubblico giovane attraverso Jefeo. Rimando al mittente questa accusa infondata: io ho il mio pensiero, dettato chiaramente dal mio gusto personale sul canto e dalla mia esperienza di professionista sulla danza! Loredana Bertè, nella sua proposta, dice che se il pubblico non le darà ragione cambierà posizione su Jefeo”.

Il lungo sfogo di Loredana Bertè ha infastidito parecchio la Celentano: “Mi chiedo su quali basi lo farà… Il suo giudizio, come tale, non dovrebbe rimanere lo stesso invece che modularsi sul pensiero del pubblico? E perché mettere a rischio Alberto, cosa che ammette che in realtà non vorrebbe mai fare? Se cambierà le sue scelte tenendo presente l’esito del televoto allora farà esattamente quello di cui sta accusando noi professori! Che ognuno facesse ciò che ritiene giusto in base alle sue competenze o ad un gusto personale artistico che è insindacabile”. La Bertè voleva vedere in sfida Ludovica e Jefeo: i due fidanzatini che potrebbero non vedersi più dopo Amici!

Il messaggio scritto da Alessandra Celentano di Amici di Maria De Filippi continua: “Già che ci sono consiglio al giudice Loredana Bertè di esprimersi sui danzatori seguendo il suo gusto personale e non ponendosi come persona competente sulla danza quale non è, come si evince dai suoi commenti. Non basta avere assiduamente frequentato il teatro o essere una cantante o showgirl per considerarsi del mestiere della danza! Io non mi permetterei mai di giudicare un cantante considerandomi un tecnico”.

A intervenire sulla questione anche Alex Britti: “Mi sembra esagerato l’accanimento nei confronti di Jefeo. Scrive cose toccanti. Mi arriva molto quando canta. A volte è impreciso, ma come lo siamo anche noi artisti professionisti. L’emozione viaggia su altri binari. Mi sembra esagerato rivoluzione la modalità di voto solo perché a lei non piace Jefeo“. Veronica Peparini ha ammesso che non le è mai piaciuta Ludovica: “Di Ludovica posso dire: una bravissima cantante con grande estensione vocale e tecnica ma personalmente l’ho sempre trovata un po’ fredda e con poca presenza scenica. […] Loredana Bertè ritiene che il pubblico sappia riconoscere la qualità, che paura ha nel fare giudicare Jefeo dal televoto? E che senso ha mettere a rischio Alberto andando contro il suo stesso pensiero?”. A questo si aggiunge l’avviso di Stash dei The Kolors: “Domani alle 14 pubblicherò le mie considerazioni sulla proposta di Loredana Bertè ad Amici 18”.