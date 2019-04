Ludovica e Jefeo, va male il chiarimento in puntata: il pubblico di Amici è una furia

Jefeo e Ludovica, il chiarimento ad Amici che non piace

Dopo quello che abbiamo visto tutti nel day time di Amici 18 era inevitabile immaginarsi un chiarimento tra Jefeo e Ludovica che infatti hanno fatto discutere parecchio durante la seconda puntata del Serale. Tutto è accaduto quando Jefeo è stato chiamato a fare il nome di uno dei concorrenti della squadra avversaria che avrebbero potuto rischiare il posto: il cantante ha voluto cogliere la palla al balzo per chiarirsi con la sua ex fidanzata (al momento sappiamo che non stanno più insieme) e da lì sono iniziati ad arrivare i fischi. Tutto preventivabile, almeno per noi, perché, checché ne abbia detto Jefeo, è quantomeno strano, diciamo così, mettere a rischio una persona a cui si vuole bene.

Ludovica e Jefeo, un rapporto fortissimo secondo il cantante

“Volevo spendere due parole in questo momento – così ha iniziato Jefeo – perché ti volevo dire che tu sai benissimo che il nostro rapporto è una cosa indescrivibile, visto che in pochissimo tempo abbiamo legato come non mai”. Non osiamo neanche immaginare se fosse stato un legame come tanti cosa avrebbe fatto Jefeo: sì, proprio non ci capacitiamo del gesto del cantante che infatti non è stato apprezzato proprio da nessuno. “Sai benissimo – ha comunque continuato Jefeo – che qua dentro non nominerei mai te perché ti vorrei fuori ma perché voglio essere rispettoso con tutti loro. Io faccio una scala delle preferenze: il nostro rapporto è una cosa a parte”. E pensare che la puntata sembrava iniziata nel migliore dei modi…

Amici 18, Ludovica delusa da Jefeo: “Vuoi vedermi fuori da qui?”

Le giustificazioni di Jefeo non hanno convinto per niente Ludovica che peraltro è stata la prima dei concorrenti ad esser messa a rischio: “Quindi – gli ha infatti chiesto – a te starebbe bene vedermi fuori da qui?”. “Ma secondo te mi farebbe piacere?”, ha ribattuto Jefeo. Un semplice “Va bene” ha chiuso la polemica che però non è stata l’unica della puntata: Maria infatti ha assistito allo scontro tra Vittorio Grigolo e Ricky Martin, e Loredana Bertè come al solito si è trovata per un momento sola contro (quasi) tutti.