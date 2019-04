Loredana Bertè, è scontro ad Amici: Mameli distrutto, la Celentano difende Vincenzo

Alessandra Celentano sbotta con Loredana Bertè: ad Amici 18 lite per Vincendo Di Primo

Loredana Bertè continua a far parlare di sé durante il Serale di Amici e, come prevedibile, l’esibizione di Vincenzo Di Primo ha fatto esplodere una discussione in cui è intervenuta Alessandra Celentano, evidentemente infastidita da quello che aveva appena sentito. Ricordiamo che non è la prima volta che la maestra di Amici di Maria De Filippi dissente dal giudizio della rock star italiana: già nella prima puntata infatti tutti avevano notato i suoi sguardi dopo alcuni giudizi sui ballerini della vecchia classe di quest’anno.

Il confronto tra Loredana Bertè e Vincenzo Di Primo ad Amici 18

Loredana ha prima speso delle belle parole per Giordana (che ha cantato E non finisce mica il cielo, celebre pezzo di Mimì) e ha subito voluto chiarire poi quanto emerso in settimana dopo le critiche mosse a Vincenzo nella prima puntata del Serale: “Lo spaccato di questo film riflette esattamente quello che sei in questo momento: un ballerino un pochino minuto. Eri perfetto: anche il fisico ti ha aiutato parecchio. Sei stato forte. C’è soltanto una cosa che vorrei chiarire con te: ho visto un day time dove tu ti lamentavi della mia critica. Io se posso aiutarvi in qualche maniera… anche una critica può essere costruttiva. Io nel 70 stavo fra Londra e New York e mi sono vista Nureyev e anche Baryshnikov. Tu continua a fare l’allievo e io faccio il giudice”.

Alessandra Celentano interviene contro Loredana Bertè: “Vincenzo meraviglioso”

“Ringrazio prima di tutto – questa la risposta di Vincenzo – ma vorrei sapere su che base lei può dirmi che magari non riesco ad alzare una ballerina sapendo e conoscendo Baryshnikov e Nureyev”. “Ci sono ruoli adatti a te e altri no”, ha chiosato la Bertè, ignara del fatto che sarebbe intervenuta Maria De Filippi (dopo il bel momento vissuto qualche minuto prima): “Vincenzo ci teneva a dire che lui ha lavorato tanto per sopperire quello che può essere un pregiudizio nella danza”. “Vincenzo – è poi intervenuta Alessandra – è un ballerino meraviglioso, è un grande artista, ha tutte le qualità che deve avere un ballerino. Lui compensa con tantissima bravura”. “Mi sembra un po’ esile”, ha ribadito Loredana.

Loredana Bertè attacca Mameli, interviene anche Ricky Martin

La rock star ha avuto da ridire anche sul mash up proposto nella quarta sfida da Mameli, in crisi da un bel po’ di giorni: “Vai su Internet, bello mio, e ne trovi 2mila di mash up così. Non è nuovo, hai rifatto il gioco delle tre carte”. “Che cosa ha fatto di nuovo?”, ha poi chiesto a Ricky Martin che ha risposto senza esitare: “Secondo me c’è qualcuno lì a casa che capisce quello che dice, che ha comunicato tanto: ha usato il rap, sta parlando di qualcosa di importante”. “Mi piace – ha ribattuto Giordana – come mi piacciono tutti, però io cerco qualcosa di innovativo sempre ma anche per me stessa”. “Allora – queste le parole di Mameli –, ti ringrazio perché comunque avere un giudizio da te che sei una persona importante è già un onore: solo che io credo che ognuno vuole lasciare un messaggio. Io sono questo, quindi comunque se cambio non sono più me stesso e non so quanto mi diverto ad essere qui. Dobbiamo andare lì ed essere felici di quello che facciamo”.