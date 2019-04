Loredana Bertè distrugge Vincenzo e Mameli, reazione furiosa dei ragazzi

Amici 18 news: Loredana Bertè critica il fisico di Vincenzo

Loredana Bertè ci è andata giù pensante con alcuni concorrenti di Amici 2019. Questa volta è stato il turno di Vincenzo Di Prima, al quale ha detto di non avere il fisico adatto per diventare un grande ballerino professionista: “Vincenzo è un ragazzo molto bravo. Si vede che studia e ce la mette tutta, ma non ha il fisico di Roberto Bolle. Lui se deve alzare un’étoile, non ce la fa. Nell’ultima esibizione mi ha però preso l’anima. Sembrava un altro ballerino. Metto un punto di domanda”. Come ha reagito Vincenzo?

Vincenzo Amici come non l’abbiamo mai visto: la risposta alla Bertè

Non lo abbiamo mai visto infuriato, ma questa volta Vincenzo non si è trattenuto e si è scagliato contro il giudice di Amici 18 (reazione opposta rispetto a quella di Alvis, che sembra sul punto di voler abbandonare il programma): “Ma cosa c’entra il fisico? Non esiste solo Roberto Bolle. Basta! Esistono étoile senza muscolatura da topmodel. Si deve ballare, non sfilare. Forse conoscono solo lui e basta. Spero che non esca ‘sta cosa. Io mangiavo con le gambe aperte e il pomeriggio facevo i compiti con i piedi sotto al divano. Non sarò alto due metri, ma ‘sti c…i! Deve giudicare la mia danza, non il fisico. Lei se dice una cosa del genere, poi il pubblico ci va dietro”.

Il passato di Vincenzo di Prima

Vincenzo Di Prima ha spiegato che solo Alessandra Celentano può capire gli sforzi che ha fatto: “La Celentano sa quello che ho fatto. Capisce che il mio fisico è lavorato e ci ho sofferto tantissimo. Mi dà fastidio che passi un messaggio così”. Anche Rafael non se l’è passata proprio bene… La Maestra deciderà di difenderli durante la seconda puntata del Serale di Amici 2019?

La Bertè anche contro Mameli, che preferisce non controbattere

Loredana Bertè ha poi preso di mira Mameli: “Con l’inno è stato un para…o. Un po’ di Mika, un po’ di trap, un po’ di niente. Sembra il gioco delle tre carte. Non mi ha incantata. Devi fare tanta strada e devi studiare parecchio. C’è tanta musica inutile in giro. Emergono solo quelli particolari, tu invece hai sempre lo stesso arrangiamento. Non ti ho visto crescere”. Mameli non ha perso la pazienza: “Non so cosa dire. Mi dispiace un sacco. Devo vedere cosa posso fare. Non lo so. Non ho proprio idea. Non mi permetto di dire che quello che mi ha detto non è vero”.