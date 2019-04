Anticipazioni Serale Amici seconda puntata di sabato 6 aprile 2019

Amici 18, anticipazioni Serale: la seconda puntata di sabato 6 aprile 2019

Siete in cerca di anticipazioni sul Serale di Amici 18? Allora siete nel posto giusto! La seconda puntata andrà in onda sabato 6 aprile 2019 e il pubblico è già trepidante. Gli ospiti sono attesissimi, ma soprattutto sono le nuove esibizioni degli allievi in gara a essere attese più di tutto il resto. La prima puntata del Serale di Amici è piaciuta, a parte qualche dubbio ancora sul meccanismo ma tutto sembra essere studiato al meglio. Almeno rispetto alla passata edizione, in cui tra primo, secondo e terzo step era tutto molto più complicato. Ma veniamo alle anticipazioni sulla seconda puntata del Serale.

Anticipazioni Serale Amici 2019, gli ospiti della seconda puntata

Gli ospiti di sabato 6 aprile sono stati annunciati oggi nel corso del daytime di Amici 18. I ragazzi hanno scoperto attraverso dei video che sabato duetteranno insieme a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Due ritorni graditissimi: il primo è stato giudice, il secondo è stato addirittura professore. E chi sperava che fossero i due nuovi coach (ma non è andata poi tanto male con Ricky Martin e Grigolo, che promette bene anche dal punto di vista delle dinamiche), toccherà accontentarsi vedendoli ospiti al Serale di Amici 18. Non saranno gli unici, perché Maria De Filippi ha pensato al pubblico di ogni età: ci sarà anche Albano. Chi premieranno? A chi assegneranno i loro punti? Squadra Bianca o Squadra Blu? Non possiamo saperlo, molto dipenderà, come sempre, dall’esibizione.

Serale Amici 18, le anticipazioni sulla seconda puntata del 6 aprile

Le anticipazioni di Amici 18 sulla seconda puntata del Serale non possono che parlare di Loredana Bertè. Sul Web sono piovute critiche per le sue parole verso Mowgly: augurare la rottura di una spalla o di sedersi si una sedia che si sarebbe poi rotta non è proprio piaciuto a parte del pubblico. Anche perché era solo la prima puntata, non c’erano attriti precedenti fra i due. Sceglierà un nuovo bersaglio come giudice oppure no? Staremo a vedere, intanto c’è grande curiosità di scoprire chi prenderanno di mira Pio e Amedeo: si accaniranno con Alex Britti? Riusciranno a farlo sorridere nella seconda puntata del 6 aprile?