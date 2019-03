Amici 18, Bianchi e Blu: le squadre del Serale dell’edizione 2019

Amici 18, le squadre Bianca e Blu del prossimo Serale sono state formate

Le squadre del Serale di Amici 18 sono state formate. Vedremo la puntata in questione in onda sabato 23 marzo, ma è stata registrata poco fa. Tutti i concorrenti hanno scoperto il proprio destino: chi dentro e chi fuori dal Serale. Non c’è stato nessun aumento dei posti disponibili, sono rimasti dodici come annunciato la settimana scorsa. A conquistare l’ultima maglia verde è stato Alvis, a dispetto di un Miguel che non ha avuto più possibilità di affrontare la prova di ammissione al Serale. Ma soprattutto, nella puntata registrata oggi, sono stati scelti i concorrenti dei Blu e i concorrenti dei Bianchi.

Amici 18 Serale, la Squadra Bianca: tutti i concorrenti

Messe da parte le lacrime nel salutare Miguel, Maria ha formato le due squadre. Non sappiamo con che criterio sono state formate, Il Vicolo nelle News rivelano soltanto i componenti Bianchi e Blu. Nella Squadra Bianca di Amici 18 ci sono quattro cantanti e due ballerini. Questi ultimi due sono Umberto e Rafael. Per il canto invece scenderanno in campo Giordana, Ludovica, Mameli e Alvis, che ha conquistato la felpa verde a sorpresa oggi. Il cantante di Ci vogliamo bene è stato mandato da Maria nella casetta per conoscerla, tutto in collegamento dallo studio. Dunque sabato prossimo scopriremo anche noi pubblico le casette dei Bianchi e dei Blu.

Serale Amici 18, la Squadra Blu: tutti i concorrenti

Della Squadra Blu del Serale di Amici 18 invece è stato scelto Jefeo per andare alla scoperta delle casette. E naturalmente tra i Blu ci sono tutti gli altri non nominati finora, quindi Valentina, Mowgly, Tish, Alberto e Vincenzo. Non si sa a oggi quale coach è stato assegnato a una e all’altra squadra, ma forse per i Blu sarebbe adatto Vittorio Grigolo, vista la sua professione e considerata la presenza di Alberto nei Blu.